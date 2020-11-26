تكنولوجيا: تعملها إزاى .. طريقة مزامنة تقويم جوجل مع تطبيق هواتف أيفون× 8 خطوات

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1. ابدأ تطبيق الإعدادات.
2. في الجزء الأيمن، اضغط على "كلمات السر والحسابات".
3. افحص قائمة الحسابات على اليمين، إذا رأيت حساب جوجل الذي يتضمن معلومات التقويم الخاصة بك، فاضغط فوقه وانتقل إلى الخطوة 6.
4. إذا لم يكن لديك حساب بالفعل على جهاز أيفون، فاضغط على "إضافة حساب".
5. اضغط على جوجل، وفي صفحة تسجيل الدخول، اتبع التعليمات لتسجيل الدخول بعنوان Gmail وكلمة السر، وإذا تم تمكين التحقق بخطوتين لحساب Gmail الخاص بك، فستحتاج إلى زيارة صفحة أمان حساب جوجل الخاص بك، وإنشاء كلمة مرور التطبيق، وإدخالها بدلاً من كلمة مرور جوجل العادية.
6. بمجرد تسجيل الدخول، سيتم نقلك إلى صفحة بها عنوان بريدك الإلكتروني في الأعلى وبعض الخيارات، وفي هذه الصفحة، يمكنك اختيار خدمات جوجل، بما فيها البريد وجهات الاتصال والتقويم والملاحظات، التي تريد مزامنتها مع جهاز أيفون الخاص بك.
إذا كان التقويم هو الشيء الوحيد الذي تريد مزامنته، فقم بإيقاف تشغيل التقويمات الأخرى عن طريق تمرير أشرطة التمرير إلى اليسار، وتأكد من تشغيل التقويم، وإذا كنت تقوم بإعداد الحساب على هاتفك لأول مرة، فاضغط على "حفظ".
7. ابدأ تطبيق التقويم.
8. في الجزء السفلي من الشاشة، اضغط على "التقويمات".
9. إذا لم يكن قد تم تحديده بالفعل، فابحث عن إدخال تقويم جوجل الذي أضفته للتو إلى جهاز أيفون الخاص بك واضغط عليه، فيجب أن ترى علامة اختيار وتظهر إدخالات التقويم على الفور في التقويم.
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