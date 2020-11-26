شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو أبل HomePod Mini يواجهون مشكلة بالواى فاى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تواجه صعوبات في توصيل جهاز أبل HomePod Mini الجديد بشبكة Wi-Fi المنزلية، فاعلم أنك لست وحدك، حيث يشكو بعض مستخدمي أبل HomePod Mini من قطع اتصال الجهاز تلقائيًا بشبكة Wi-Fi، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5 Mac ، بعد انقطاع اتصال Wi-Fi ، يرد Siri برسالة خطأ تقول "أواجه مشكلة في الاتصال بالإنترنت".

وكتب أحد المستخدمين في منتدى دعم أبل: "أواجه مشكلات مع HomePod mini فلا يتصل بالإنترنت، بينما لا تواجه أجهزة HomePods الأخرى مشكلة عندما أطرح سؤالاً وما إلى ذلك، ولكن عندما أسأل أحد أجهزة HomePod mini ، تقول "أواجه مشكلة في الاتصال بالإنترنت، لقد اتبعت خطوات حل المشكلات التي توفرها أبل ولكن ستستمر الأجهزة فى قول " أواجه مشكلة في الاتصال بالإنترنت "بعد بضع ساعات، عاد الأمر إلى طبيعته مرة أخرى."

وانتقل مستخدم آخر إلى Reddit ليسأل: "هل يعاني أي شخص آخر من مشكلات مع homepod mini لا يتصل بالإنترنت؟ لا تواجه أجهزتي المنزلية الأخرى مشكلة عندما أطرح سؤالاً وما إلى ذلك، ولكن عندما الجهاز الصغير جهازًا يقول "أواجه مشكلة في الاتصال بالإنترنت"، لكن لم تعلق أبل بعد على هذه المشكلة ويبدو أنه لا يوجد حل فوري لهذه المشكلة.

يذكر أن HomePod mini هو أول مكبر صوت ذكي من شركة التكنولوجيا العملاقة في كوبرتينو منذ ثلاث سنوات، وكما يوحي الاسم ، يبلغ ارتفاع جهاز HomePod mini 3.3 بوصات فقط، يتم تشغيل HomePod mini بواسطة شريحة أبل S5 التي تعمل على تحسين جهارة الصوت ، وتعديل النطاق الديناميكي ، والتحكم في حركة السائق والمشعات السلبية في الوقت الفعلي.