شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو الأيفون يمكنهم تعديل ملفات مايكروسوفت على جوجل Docs وSheets وSlides والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت شركة جوجل الدعم لتحرير ملفات مايكروسوفت Office على تطبيقات جوجل Docs و Sheets و Slides لمستخدمي أيفون، بعد أن كانت الميزة متاحة بالفعل لمستخدمي اندرويد وسطح المكتب، وقد تم إتاحتها الآن لمستخدمي الأيفون أيضًا.

وقالت جوجل في منشور مدونة تحديث Workspace: "تجلب هذه الميزة مجموعة من الخصائص التعاونية والمساعدة لـ جوجل Workspace إلى ملفات مايكروسوفت Office عندما تستخدم جهاز iOS الخاص بك".

باستخدام هذه الميزة، سيتمكن مستخدمو أيفون من تعديل ملفات مايكروسوفت Office والتعليق عليها باستخدام أدوات التعاون القوية في الوقت الفعلي الخاصة بالمستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية من جوجل، علاوة على ذلك، ستوفر خيارات مشاركة محسنة، وضوابط مشاركة.

وسيتم تشغيل هذه الميزة بشكل افتراضي ويجب على المستخدمين التأكد من أن تطبيق جوجل Drive لديهم قديمًا لاستخدامه، ويتم طرح هذه الميزة في جوجل Workspace Essentials و Business Starter و Business Standard و Business Plus و Enterprise Essentials و Enterprise Standard و Enterprise Plus بالإضافة إلى G Suite Basic و Business و Education و Enterprise for Education وعملاء Nonprofits وكذلك المستخدمين مع حسابات جوجل الشخصية.