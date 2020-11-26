شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة إنشاء مستند جوجل على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول × 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسمح مستندات جوجل عبر الإنترنت للأشخاص بالتعاون معًا في مشروع من مواقع بعيدة، ولكن الميزة الأساسية لمستندات جوجل هي حماية عملك من الضياع في حالة تعطل جهاز الكمبيوتر أو حدوث خطأ بشري، ويقوم محرر مستندات جوجل تلقائيًا بحفظ نفسه بشكل مستمر تقريبًا ويتم نسخه احتياطيًا إلى موقع بعيد، لذلك ما لم تحذف ملفًا عن قصد، فلن يضيع أبدًا.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، إذا كنت تعمل على تقرير أو ورقة مصطلح أو مشروع عمل لا يمكنك تحمل خسارته، ففكر في إغلاق Word أو Pages والتحول بدلاً من ذلك إلى مستند جوجل، وفيما يلي كيفية إنشاء مستند Google على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو من خلال تطبيق Google Docs للهاتف.

كيفية إنشاء مستند Google على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

1. انتقل إلى Google.com أو صفحة Gmail أو Google Drive وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. اضغط فوق رمز تطبيقات جوجل، وهو المربع الذي يتكون من تسعة مربعات صغيرة رمادية داكنة أعلى يمين الشاشة.

3. قم بالتمرير لأسفل إلى المجموعة الثانية من أيقونات التطبيقات وابحث عن رمز "Docs" باللون الأزرق ذي الخطوط البيضاء واضغط عليه.

4. في الصفحة التالية، اختر نوع المستند الذي تريد إنشاءه، ولاحظ أنه في أغلب الأحيان، سترغب في العمل بالنوع الأول، صفحة "فارغة" مع رمز زائد متعدد الألوان عليها.

5. اضغط فوق مستند "فارغ" وسيتم فتح مستند جوجل الجديد.

بمجرد إنشاء مستند جوجل، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو تسميته عن طريق كتابة عنوان جديد في الشريط الموجود أعلى اليسار والذي سيُملأ تلقائيًا بالكلمات "مستند بدون عنوان"، كما أنه بمجرد الانتهاء من ذلك، شاركه بعد ذلك إذا كان الآخرون يتوقعون منك القيام بذلك.





كيفية إنشاء مستند جوجل على الهاتف المحمولكما أنه لإنشاء مستند Google على جهازك المحمول، تحتاج أولاً إلى تنزيل تطبيق محرر مستندات جوجل، ولعل أسرع طريقة للعثور على التطبيق هي تنزيله من متجر تطبيقات أبل أو متجر التطبيقات المكافئ على جهازك.

يمكنك أيضًا العثور على التطبيق عن طريق تسجيل الدخول إلى جوجل من مستعرض الويب الخاص بالهاتف المحمول ثم الضغط فوق رمز تطبيقات جوجل في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة.

مرر لأسفل واضغط على رمز "المستندات" وسيتم نقلك إلى صفحة بها رابط "تنزيل مستندات جوجل" في المقدمة والوسط، واضغط فوقه، ثم احصل على التطبيق.

بمجرد أن يكون لديك تطبيق مستندات جوجل على هاتفك:

1. افتح التطبيق للعثور على جميع المستندات السابقة المقدمة لك.

2. لإنشاء مستند جوجل جديد، اضغط على رمز زائد متعدد الألوان في أسفل يمين الشاشة.

3. اضغط على "مستند جديد" أو "اختيار نموذج".

4. ابدأ الكتابة.

كما أنه للعثور على المستندات السابقة، استخدم أيقونة المجلد في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة الرئيسية للتطبيق إذا كنت تعرف مكان تخزينها، أو ابحث بالاسم مع أيقونة العدسة المكبرة بجانبه.