شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدعة لسرقة كلمات سر مستخدمى إنستجرام.. اعرف إزاى تحمى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ العديد من مستخدمى إنستجرام عن تلقى رسالة بشأن إعادة تعيين كلمات السر الخاصة بحساباتهم، والتى يبدو أنها قادمة من إنستجرام، إذ نشر أحد المستخدمين تغريدة يقول بها: "هل حصل أى شخص آخر على رسالة عشوائية من فيس بوك تقول" اضغط لإعادة تعيين كلمة سر إنستجرام الخاصة بك، باستخدام رابط http://ig.me؟ وبعد الضغط والتحقق، لم تظهر أى عمليات تسجيل دخول غريبة، لذا لست متأكدًا مما إذا كانت هذه الرسالة حقيقية؟ "

بينما كتب مستخدم آخر: "إذا أرسل لى إنستجرام رسالة نصية لإعادة تعيين كلمة السر الخاصة بى، فهل هذا يعنى أن شخصًا ما يحاول اختراق حسابي"، بينما قال أحدهم: "تلقيت رسالة لإعادة تعيين كلمة سر لحسابى على إنستجرام بينما لم أقم بأى شيء".

ووفقًَا لموقع "ميرور" البريطانى، الرسالة ليست من إنستجرام، ومن المحتمل أن تكون عملية احتيال جديدة تهدف إلى سرقة كلمات سر المستخدمين والوصول إلى حساباتهم، فمن المهم ملاحظة أن إنستجرام لن يخبرك إذا كنت بحاجة إلى تحديث كلمة سرك سوى عن طريق عنوان بريدك الإلكترونى الرسمى.

وقال راى والش، خبير الخصوصية فىProPrivacy : "ما يحتاج المستهلكون إلى إدراكه، هو أن هذه الأنواع من الرسائل المزيفة عادة ما يتم استغلالها بطريقة ما من قبل الهاكرز، لذا من الضرورى ألا يضغطوا على هذه الروابط ويحذفونها، وإذا تم الضغط على رابط عن طريق الخطأ، يجب على المستخدم فصل الجهاز عن الإنترنت وإغلاق الصفحة."

وطرح إنستجرام مؤخرًا تحديثًا يسمح لك بمعرفة أى محاولة منه للتواصل معك رسميًا عبر البريد الإلكترونى، فما عليك سوى فتح تطبيق إنستجرام الخاص بك، وتوجه إلى الإعدادات> الأمان> رسائل البريد الإلكترونى من إنستجرام.

وأضاف والش: "هذه الميزة هى طريقة جيدة للحصول على الوضوح المطلق حول ما إذا كان إنستجرام قد حاول الاتصال بك، كما تضمن أن المستخدمين يمكنهم تحديد رسائل البريد الإلكترونى المخادعة إذا تلقوها".