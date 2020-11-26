شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق .. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 Pro و Google Pixel 4a والان مع تفاصيل الخبر
iPhone 12 Pro: حوالي 6.1 بوصة.
جوجل Pixel 4a: حوالي 5.8 بوصة.
iPhone 12 Pro: حوالي 2532 × 1170 بيكسل.
جوجل Pixel 4a: حوالي 2340 × 1080 بيكسل.
iPhone 12 Pro: معالج Apple A14
جوجل Pixel 4a: معالج Qualcomm Snapdragon 730
iPhone 12 Pro: حوالي 6GB
جوجل Pixel 4a: حوالي 6GB
iPhone 12 Pro: حوالي 128GB
جوجل Pixel 4a: حوالي 128GB
iPhone 12 Pro: نظام iOS (14.x)
جوجل Pixel 4a: نظام Android (10)
iPhone 12 Pro: حوالي 2815 mAh
جوجل Pixel 4a: حوالي 3140 mAh
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