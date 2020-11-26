شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تنشر قصة على ملفك الشخصى بشبكة LinkedIn باستخدام تطبيق الهاتف؟ والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيف تنشر قصة على LinkedIn؟ القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيف تنشر قصة على LinkedIn؟ يمكنك فقط إنشاء قصص LinkedIn باستخدام تطبيق الهاتف على الأيفون أو الأندرويد، كما يلى:

1. افتح تطبيق LinkedIn، وفي قسم القصص، اضغط على "قصتك"، ويمكنك أيضًا الضغط على "نشر" في أسفل الشاشة ثم الضغط على "مشاركة قصة".

2. استخدم عناصر التحكم في الجزء السفلي من الشاشة لالتقاط صورة أو تحديد صورة موجودة من معرض الكاميرا، كما يمكنك الضغط فوق زر الغلق لالتقاط صورة، والضغط مع الاستمرار لتسجيل مقطع فيديو، أو الضغط على زر المعرض لتصفح الصور على هاتفك.

3. استخدم الأيقونات الموجودة أعلى الشاشة لإضافة نص أو ملصق.

4. اضغط على "T" لإدخال النص وضبط لونه، أو اضغط على أيقونة الملصق لتصفح مكتبة LinkedIn الشاملة للرسومات، وبعد إضافة عنصر إلى الشاشة، يمكنك سحبه وتغيير حجمه وزاوية العنصر باستخدام الإيماءات.

5. عند الانتهاء، اضغط على "مشاركة القصة" لنشرها في ملفك الشخصي.