شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشاشة من كوريا الجنوبية والكاميرا من اليابان.. تعرف على جنسية iPhone 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "صُمم في كاليفورنيا ، مجمع في الصين" هذه هى المعلومات المدونة على كل علب هواتف أيفون، لكن هل تساءلت من أين تأتي الأجزاء الداخلية لهواتف أيفون؟ حيث كشف تفكيك أيفون 12 و 12 Pro الذي أجرته شركة Nikkei عن مصدر المكونات الداخلية.

وأظهر التقرير أن كوريا الجنوبية توفر 26.8٪ من المكونات الموجودة في أيفون 12 و أيفون 12 Pro، هذا في المقام الأول لأن الشاشة المستخدمة في كل من أجهزة أيفون يتم توفيرها بواسطة Samsung Display وLG display - عملاقان كوريان جنوبيان، فيما يتم توفير رقائق الذاكرة الموجودة في أجهزة أيفون الجديدة أيضًا بواسطة Samsung.





كما تستخدم الكاميرات الموجودة في سلسلة أيفون 12 أجهزة استشعار مقدمة من Sony، حيث تشكل المكونات اليابانية حوالي 13.6 ٪ من الأجزاء الموجودة في أيفون 12 ، وفقًا لـ Nikkei ، والتي تم تفكيكها بالتعاون مع Fomalhaut Techno Solutions، وذلك "للتحكم في الضوضاء وحماية الدائرة ، يتم استخدام العديد من المكونات السلبية ، بما في ذلك بعض المكونات الصغيرة مثل طرف قلم حبر جاف ، في أيفون" ، كما يوضح التقرير، حيث يتم توفير هذه أيضًا من خلال التكنولوجيا التي تأتي من الشركات اليابانية ، وفقًا لمؤشر Nikkei.

وبينما يتم تجميع أيفون في الغالب في الصين، فإن المكونات من الصين محدودة للغاية في الهواتف الذكية الجديدة من أبل، حيث شكلت المكونات الصينية الصنع أقل من 5 ٪ من الإجمالي من حيث القيمة، وفقًا للتقرير، ولا يذكر التقرير الأجزاء والشركات التي تصنع المكونات الأخرى، ومع ذلك ، فإنه يكشف أن 21.6٪ من المكونات تأتي من الولايات المتحدة، و 21.9٪ من "أوروبا، و 11.1٪ من تايوان.

ويظل الموردون الآسيويون هم المفتاح في صناعة أيفون، وهو ما يتضح إلى حد كبير من هذه الأرقام، وقد ازدادت أهمية Samsung بالنسبة لشركة أبل لأن هذه هي المرة الأولى التي يختار فيها عملاق التكنولوجيا الذي يتخذ من كوبرتينو مقراً له شاشات OLED في جميع أجهزة أيفون، وتعد Samsung لاعبًا مهيمنًا في تقنية OLED.