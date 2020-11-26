شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه تطبيق Task Mate الجديد من جوجل لمنح المستخدمين الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير حديثة عن أن شركة جوجل تختبر حاليًا تطبيق جديد يعرف بـ Task Mate، والذي يقدم بعض الحوافز أكثر من المعتاد، على أن يكون متاحًا في الوقت الحالي بشكل تجريبي، فيما يوفر التطبيق لمستخدميه مكافآت مالية مقابل إكمال مهام بسيطة، حيث ستكون هذه المكافئات في شكل نقود.

تطبيق Task Mate

وبحسب التقارير فإن مهام التطبيق تتضمن تصوير واجهة متجر أو تسجيل نفسك وأنت تقول عبارات مثل "كيف يمكنني الوصول إلى أقرب محطة سكة حديد؟" أو غيرها من الأمور، كما كشفت صفحة دعم التطبيق أنه يتم تعيين المهام بناء على أداء المستخدم، مع التركيز بشكل كبير على الدقة.

كما يتم فحص نتائج المهام الخاصة بالشخص مقابل الآخرين الذين أكملوا نفس المهمة، والأهم من ذلك، أن Task Mate يدفع أموالا حقيقة قد تصل إلى 10 دولار، وذلك بدلا من مجرد رصيد في متجر بلاي، الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت اعتمادًا على عدد ونوع المهام.

وكشف التقرير عن أن تطبيق Task Mate متاح حاليًا في "الهند وكينيا"، وقد تطرحه الشركة في مناطق أخرى حول العالم، ليكون هذا التطبيق بديلًا للمتوقف Screenwise وطريقة جديدة لإنشاء المزيد من البيانات لجوجل.