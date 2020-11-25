تكنولوجيا: صور مسربة لحافظات هواتف Galaxy S21 المرتقبة من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة سامسونج لإطلاق الإصدارات الجديدة من هواتف Galaxy S21 في حدث يعقد في يناير، واليوم تأتي صور جديدة مسربة لحافظات Galaxy S21 لتقدم مزيد من اللمحات عن تصميم الهواتف القادمة.

تعود الصور المسربة ثلاثية الأبعاد لأحد هواتف Galaxy S21 المرتقبة من سامسونج، حيث تكشف الصور عن تصميم وحدة الكاميرة الخلفية للهاتف، مع تصميم الإطار الجانب.

ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن سامسونج تخطط لدعم الإصدارات الرئيسية من سلسلة Galaxy S21، وGalaxy S21 Plus بشاشات مميزة بتصميم مسطح، مما يدعم تصميم الحافظات بكفاءة أفضل لحماية الشاشة.

ومن المقرر أن يتميز الإصدار الرئيسي بحجم 6.2 إنش في الشاشة، بينما يأتي هاتف Galaxy S21 Plus بحجم 6.7 إنش في الشاشة، كما تأتي الشاشات OLED بمعدل تحديث 120Hz، ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، أي أقل من سلسلة Galaxy S20 التي تميزت بدقة 1440 بيكسل بلس.

أيضاً من المقرر أن تضم إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة، وكاميرة تدعم التكبير بدقة 64 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الهواتف في حدث يعقد في 14 من يناير.

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