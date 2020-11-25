تكنولوجيا: مراجعة للبلاي ستيشن 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أخيرًا بعد طول انتظار، أطلقت شركة سوني الجيل الخامس من جهاز ألعاب الفيديو الشهير الخاص بها؛ بلايستيشن. فقد تم إطلاق PlayStation 5 في 12 نوفمبر، وحينها أثار ضجة كبيرة بالنظر إلى أن سوني تمتلك قاعدة جماهرية ضخمة. والمثير بجهاز بلايستيشن 5 هو أنه تم إعادة تشكيل التجربة بشكل ملحوظ للغاية، بدايةً من التصميم حتى واجهة المستخدم ووحدات التحكم وغيرها من التحسينات الرائعة.

إليكم مراجعة لجهاز بلايستيشن 5:

التصميم

يأتي جهاز بلايستيشن 5 بتصميم كبير الحجم (يعتبر أكبر جهاز بلايستيشن صنعته سوني)، ولكن هذا الحجم الكبير يعتبر لصالح الجهاز إذ انه يعطيك راحة وتهوية أفضل. ولقد تم تصميم الجهاز ليكون بشكل عامودي ولكن هذا لا يعني أنك لن تستطيع وضعه بشكل أفقي، فقد وفرت سوني قطعة بلاستيكية مع الجهاز لوضعها على PS5 بمكان محدد لكي تقوم بتثبيته بشكل أفقي بكل سهولة.

يأتي PS5 بأبعاد 390 ملم × 104 ملم × 260 ملم (العرض × الطول × العمق)، ويبلغ وزنه 4.5 كجم، وهو متوفر باللون الأبيض مع الأسود اللامع. وأحد العناصر الممتعة بالتصميم هو أنه مزود بمؤثرات ضوئية خفيفة للنظام، والتي تخلق مزيج من الألوان الهادئة (أزرق/أبيض/برتقالي) عندما يكون الجهاز قيد التشغيل أو في وضع الراحة.

ويأتي الجهاز بنسختين، نسخة الأقراص التي تحتوي على قارئ الأقراص Blu-Ray والتي تُظهر هذا الجزء عندما يكون الجهاز في الوضع الأفقي، والنسخة الرقمية التي تفتقر إلى هذا الجزء وتأتي بأبعاد 390 ملم × 92 ملم × 260 ملم.

وبالنسبة للمنافذ، فيحتوي الجزء الأمامي من PS5 على منفذ USB-A و USB-C، بينما يحتوي الجزء الخلفي على منفذين USB-A و HDMI 2.1 ومنفذ Ethernet ومنفذ طاقة. كما يوجد فتحة للـNVMe SSD.

يحتوي الجهاز أيضًا على فتحات تهوية من الأمام والخلف والتي تساهم بشكل كبير على تقليل مشاكل الحرارة أثناء فترات اللعب الطويلة، والشيء الجميل بالموضوع هو أن صوت المروحة يبدو هادئ جدًا على عكس صوت المروحة العالي الذي صادفه المستخدمين مع جهاز PS5.

ذراع التحكم DualSense

من أروع ما قدمته سوني مع PS5 هو ذراع التحكم الجديد والمتطور والذي أطلق عليه اسم DualSense بدلاً من DualShock، ويحمل ذراع التحكم هذا تغييرات جذرية رهيبة تجعل تجربتك مع PS5 أكثر من مذهلة.

لنبدأ بالأزرار، يأتي ذراع التحكم هذا بأزرار أكبر حجمًا عن أزرار أذرع التحكم بالإصدارات السابقة. وتأتي تقنية ردات الفعل اللمسية مقترنة مع الدعاسات، إذ تعطي مؤثرات ومقاومات فعلية تجعلك تشعر بكل لحظة في اللعبة بين يديك. فمثلاً عند شد القوس بزر الـ L2، ستشعر وكأن هنالك خيط محاط بالزر من الداخل، كما ستشعر أيضًا كما لو أنك أطلقت السهم بالفعل عند الضغط على زر الـ R2. والأمر نفسه ينطبق على الأسلحة النارية مع المقاومة الصادرة عن ذراع التحكم، فستشعر بذلك بالفعل عندما تقوم بضغط الزناد مثلاً.

هناك أيضًا زر Creat، والذي يحمل جميع مزايا زر Share السابق بالإضافة إلى جودة تصل إلى 4K بجانب التعديل ونشر الصور والمقاطع دون الحاجة للذهاب إلى تطبيق منفصل.

وعلاوةً على ذلك، يوجد فتحة ميكروفون بذراع التحكم تستطيع من خلالها التحدث بكل وضوح أثناء اللعب، ويمكنك كتم الصوت بضغطة الزر الموجود أسفل زر الـ Home. كما قد تم تغيير مكان شريط الضوء ليكون ضمن لوحة اللمس.

ومن أهم الميزات التي توفرها وحدة التحكم والتي أضافتها سوني هي ردات الفعل اللمسية “Haptic Feedback”. فهي تقنية حساسات لمسية تجعلك تندمج مع اللعب بشكل أكبر ومن خلالها ستشعر بالمؤثرات التي ذكرناها أعلاه بالإضافة إلى أماكن الفراغات عند مشيك على الرمل أو على الجليد في اللعب.

وبالنسبة لبطارية ذراع التحكم، فهي جيدة إلى حد كبير، إذ تستمر في العمل لمدة بضعة أيام بعد الشحنة الواحدة.

الأداء

يتم تشغيل PS5 بمعالج x86-64-AMD Ryzen Zen ثماني النواة، مع 16 خيط مسار بتردد 3.5 جيجاهرتز + معالج رسومات مبني على AMD Radeon RDNA 2. وتسارع وحدة معالجة الرسوميات تقنية تتبع الأشعة حتى 2.23 جيجاهرتز (10.3 تيرا فلوبز).

يأتي الجهاز أيضًا بـ 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية من نوع GDDR6، مع مساحة تخزين داخلية SSD من نوع NVMe بسرعات هائلة بسبب أنها تأتي من الجيل الرابع من واجهة PCIe 4.0، وتبلغ المساحة الداخلية الإجمالية للجهاز حوالي 825 جيجابايت ولكن ما يُمكنك استخدامه هو 667.2 جيجابايت فقط (وذلك بخصم مساحة النظام الخاص بالجهاز).

يتميز الجهاز بسرعة فائقة والتي تحسن من تجربتك أثناء اللعب أو استخدام التطبيقات، والأهم من ذلك هو انه لا يقف عند حد السرعة الفائقة فقط بل أيضًا يقدم ميزة رائعة ألا وهي “الأنشطة” الموجودة كنافذة ضمن مركز التحكم، والتي تسمح لك بالوصول مباشرةً إلى المهام أو المراحل أو المناطق السابقة أو الحالية التي تود زيارتها بكل سلاسة.

وعلاوةً على ذلك، عند ضغطك لزر Home مرتين متتاليتين تظهر لك نافذة والتي تعطيك نصائح معينة لتتجاوز هذه المنطقة، ولمعرفة الدليل الشامل ستظهر لك عدة مقاطع ترشدك بشكل مباشر حيث يمكنك أن تستعرضها دون الحاجة للخروج من اللعبة.

جدير بالذكر انه يُمكنك استخدام منافذ USB في توصيل قرص تخزين خارجي وتثبيت الألعاب عليه بشكل طبيعي ولكنك لن تحصل على نفس أوقات التحميل بسرعة البرق التي تحصل عليها من الـ SSD المُدمج داخل الـ PS5.

ومن أكثر الألعاب التي تبرز كفاءة وتقنيات PS5 هي لعبة Astro’s Playroom المثبتة مسبقًا على الجهاز، إذ أن وحدة تحكم Dual Sense ترفع مستوى Astro’s Playroom من كونها مجرد لعبة منصات مسلية إلى كونها تجربة استثنائية. أول شيء ستلاحظه هو الاهتزازات. فيبدأ المستوى الأول من اللعبة حيث ينطلق Astro في زلاجة مائية قبل أن يُلطخ ببعض الماء والسير على الشاطئ. وهنا تشعر بكل لحظة في يديك. امر من الصعب التعبير عنه بكلمات، ولكن مثلا عند الهبوط في الماء ستشعر بإحساس يبدو جيدًا مثل الهبوط في الماء. وكذلك عند المشي عبر الشاطئ، هناك تأثير سيجعلك تشعر بالرمال. تتناوب الاهتزازات بين الجانبين الأيمن والأيسر لوحدة التحكم حين يمشي Astro، حتى تشعر بكل خطوة. وتستمر هذه المؤثرات طوال اللعبة. مثلاً تدفق الهواء مع مرور سيارة طائرة، وطقطقة الزجاج المكسور تحت قدميك، وطقطقة قطرات المطر الناعمة. كما أنك لن تشعر فقط أن الجو عاصف، بل ستتمكن أيضًا من معرفة الاتجاه الذي تأتي منه العاصفة. ويتم تضخيم معظم هذه الأحاسيس أيضًا عن طريق الصوت من خلال مكبر الصوت المدمج في DualSense، فإن الجمع بين الاهتزازات والصوت فعال بشكل لا يصدق.

كذلك لعبة Sackboy: A Big Adventure، والتي تأتي بكاميرا ثلاثية الأبعاد وهي أيضًا تبرز قدرات الجيل الجديد من بلايستيشن وكفيلة بأن تجذب العديد من اللاعبين.

يأتي PS5 بواجهة مستخدم جديدة والتي توفر سلاسة فائقة مع تجربتك، ومن أبرز مزاياها هي سرعة الانتقال المباشرة لجميع قوائم النظام أثناء اللعب بكل سهولة ودون أي تأثير على أداء اللعبة، بالإضافة إلى أنها مرتبة بشكل منظم (كما يمكنك تخصيص القوائم وترتيبها) ناهيك عن الانتقال بسرعة فائقة بين القوائم المنفصلة والعودة إلى اللعبة.

لا تنسى أنك ستحتاج إلى شاشة تدعم دقة الـ 4K بمعدل 120 إطار بالثانية وأيضًا الـ VRR لتستمتع بتجربة PS5.

جدير بالذكر أن PS5 يدعم الـ HDR10 ولكن لا يدعم الـ Dolby Vision أو الـ Dolby Atmos (مع الألعاب فقط. هي متاحة مع الأفلام بشكل عادي).

السعر

يأتي جهاز بلايستيشن 5 (نسخة الأقراص) بسعر 2300 ريال سعودي، في حين تأتي (النسخة الرقمية) بسعر 399 دولار. وتأتي يد التحكم DualSense بسعر 350 ريال سعودي.

0.00 يعتبر جهاز بلايستيشن 5 فائق من جميع النواحي، فقد أضافت سوني إمكانيات خارقة مع هذا الجيل لتعطيك تجربة لا مثيل لها مع اللعب، وكذلك ذراع تحكم DualSense المتطور والذي يساهم بنسبة كبيرة في جعل تجربتك استثنائية. قد يكون حجم الجهاز الكبير غير محبب لبعض المستخدمين، ولكن في الحقيقة، فإن هذا الحجم يعتبر لصالح الجهاز، إذ انه مصمم لراحة وتهوية PS5 بشكل جيد. وفوق كل ذلك هنالك قائمة ألعاب متنوعة تنتظرك في وقت الإطلاق، والتي بلا شك ستعرفنا أكثر عن ميزات وإمكانيات PS5. 9.5/10 الإيجابيات ذراع تحكم DualSense وإمكانياته

دعم دقة 4K بمعدل 120 إطار بالثانية دعم دقة 8K بمعدل 60 إطار بالثانية

واجهة مستخدم جديدة ومبهرة مع مفهوم تصميم متطور فتحات تهوية جيدة جدًا وغير مزعجة على الإطلاق

متوافق مع عدد من ألعاب PS4

مركز التحكم وخاصية الأنشطة وما تقدمه من خدمات السلبيات حجم الجهاز كبير

لا يدعم Dolby Vision أو Dolby Atmos (مع الألعاب)

عدم دعم وحدات التخزين الموسعةعدم دعم وحدات التخزين الموسعة

ذاكرة SDD 825 جيجابايت تخصم مساحة كبيرة لنظام الجهاز

عدم دعم الشاشات ذات دقة 1440 بكسل

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