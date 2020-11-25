تكنولوجيا: سوني تسجل براءة إختراع لنظارة VR وأيضاً نظارة بتقنية الواقع معزز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت شركة سوني اثنان من براءات الإختراع مؤخراً في تصميم نظارات الواقع الإفتراضي والواقع المعزز، التي تأتي بمستشعر يدعم إدراك إرتداء المستخدم للنظارات، من بين مميزات أخرى.

أكد Hideaki Nishino نائب الرئيس الأول لشركة سوني على أن الشركة تستمر في تطوير نظارات الواقع الإفتراضي لتقدم في جهاز ألعابها الجديد PS5 تجربة مميزة تتوافق مع معايير الجهاز الجديد، كما أكد على أن الجهاز يتوافق في الوقت الحالي مع نظارة PSVR.

وتعمل سوني على تطوير اثنان من النظارات الجديدة، حيث تأتي إحداها بتقنية الواقع الإفتراضي، كما تدعم الأخرى تقنية الواقع المعزز، حيث تضم النظارة الأولى مستشعر للضغط، أو للإجهاد، كما تأتي بكاميرة إضافية لإدراك الصور.

أيضاً تأتي النظارات بتجربة سريعة وسهلة لإيقاف تشغيل النظارات عند خلعها بشكل تلقائي، كما تدعم التشغيل بشكل تلقائي أيضاً عند إرتداء النظارة، كما ستعمل هذه المستشعرات على توجيه المستخدم في حالة إرتداء النظارة بشكل غير صحيح، كما سيتم توجيه المستخدم للطريقة الأمثل لإرتداء النظارة للحصول على أفضل تجربة.

وتأتي النظارات الموضحة في براءة الإختراع بإستجابة لمسية مع إضاءة LED لدعم أغراض محددة، ومن المتوقع أن تأتي النظارة بتجربة تحاكي PS5 DualSense في الإستجابة اللمسية المحسنة والتي تدعم المستخدمين بتجربة تفاعلية غامرة.

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