جوجل قد تجلب تكنولوجيا الرادار Project Soli إلى حواسيب Chromebook المستقبلية

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من الميزات الرائعة التي رأينا شركة آبل تقدمها مع هواتف Google Pixel 4 نذكر تقنية إستشعار الإيماءات الثلاثية الأبعاد والمعروفة أيضًا بإسم Project Soli. من المؤكد أنها قد تبدو وكأنها جديدة ومثيرة إلى حد ما، ولكنها على الورق تحمل الكثير من الإمكانات الواعدة. لدرجة أن شركة جوجل قد تفكر في إستخدامها على حواسيب Chromebook المستقبلية والأجهزة القابلة للإرتداء أيضًا.

هذا وفقًا لبراءة إختراع جديدة من جوجل إكتشفها موقع Apple Patently، وهي براءة الإختراع التي تكشف لنا أن شركة جوجل كانت تراودها فكرة حول جلب تكنولوجيا الإستشعار بالرادار ( Project Soli ) إلى حواسيب Chromebook والأجهزة القابلة للإرتداء مثل الساعات الذكية. وفقًا لبراءة الإختراع، تقترح شركة جوجل أن إستخدام هذه التكنولوجيا يُمكن أن يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع الحواسيب الخاصة بهم بطرق قد لا تكون مريحة مع إستخدام الماوس ولوحة المفاتيح.

على سبيل المثال، قد يجد المستخدمون الذين يصممون العناصر الثلاثية الأبعاد ويُحاولون التلاعب بها أنه من الأسهل إستخدام الإيماءات بدلاً من النقر فوق لوحة المفاتيح والماوس. لقد رأينا بالفعل هذا المفهوم يتم تطبيقه في برامج وأفلام الخيال العلمي، وإستخدام تقنية Project Soli في الحواسيب المحمولة يمكن أن يجعل ذلك يتحول إلى حقيقة.

لكي نكون منصفين، لقد رأينا أيضًا تكنولوجيا Kinect من شركة مايكروسوفت تقدم ميزات مماثلة، على الرغم من أن الشيء السلبي في هذه التقنية هي أنك ستحتاج إلى جهاز Kinect والذي يُباع عادة بشكل منفصل. سيكون تضمين هذه التكنولوجيا في الحواسيب المحمولة نفسها أكثر فائدة. لسوء الحظ، ليس هناك ما يدل على ما إذا كانت شركة جوجل تخطط لتحويل هذه الفكرة إلى حقيقة أم لا، لذلك سيتعين علينا الإنتظار فقط لنرى ما الذي سيحدث في نهاية المطاف.

للتذكير، فقد قامت شركة جوجل بالكشف عن تكنولوجيا الرادار Project Soli لأول مرة في العام 2016، وهي عبارة نظام يستند على الإيماءات يستخدم هوائيات الرادار لقراءة حركات اليد أمام الأجهزة المجهزة. في ذلك الوقت، كشفت لنا شركة جوجل أنها تعمل على تضمين هذه التكنولوجيا في ساعة ذكية ومكبر ذكي للصوت، وفي الهواتف الذكية، ولكن إتضح الآن أن الشركة تخطط لإستخدام هذه التكنولوجيا في عدد أكبر من المنتجات.