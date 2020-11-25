شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف جسم معدنى غامض طوله 12 قدما وسط صحراء يوتا الأمريكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف مسئولو الحياة البرية جسم معدنى يبدو وكأنه فضائى في صحراء يوتا الأمريكية، إذ كان طاقم من إدارة موارد الحياة البرية بالولاية على متن مروحية تابعة لإدارة السلامة العامة، عندما اكتشفوا كتلة غامضة تبرز من التراب الأسبوع الماضي، وتم زرع الجسم المعدني اللامع في الأرض على ارتفاع يتراوح بين 10 و12 قدمًا، مما يشير إلى أنه لم تم إسقاطه من الأعلى.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقترح المسؤولون أنه من الممكن أن يكون قد تم بناؤه من جانب فنان أو معجب كبير بلخيال الفضائى، فإن الهيكل يشبه الآلات الموجودة في قصة Arthur C. Clarke، التي تسمى 2001: A Space Odyssey، كما يقع الجسم غير الملصق داخل خليج صخري أحمر، وقد حجب العمال تفاصيل حول موقعه الدقيق.



الجسم المكتشف فى الصحراء وكان الفريق في منطقة نائية لعد الخراف الكبيرة عندما اكتشفوا هذا الجسم مجهول الهوية، وقال الطيار بريت هاتشينجز لقناة KSL-TV: "أحد علماء الأحياء هو من اكتشفه وصدف أننا مررنا فوقه مباشرة". وبعد أن دارت المروحية عائدة وهبطت، ذهب الطاقم إلى الكهف للتحقيق، ويعتقد هاتشينجز، أن الهيكل ربما يكون نوعًا من الأعمال الفنية.

جسم فضائى

وقال هاتشينجز: "أفترض أنه فنان جديد أو شيء من هذا القبيل، أو شخص ما كان معجبًا كبيرًا"، ومع ذلك، لم يتقدم أحد حتى الآن للمطالبة بمسؤوليته عن الوحدة المتراصة.

قال هاتشينجز: "كان هذا أغرب شيء صادفته هناك طوال سنوات الطيران التي أمضيتها"، والتقط العمال مقاطع فيديو وصورًا للجسم، لكنهم تركوه في مكانه.