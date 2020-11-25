موتورولا تعلن رسميًا عن ‏Moto E7‎‏ بسعر منافس

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة موتورولا اليوم الثلاثاء عن هاتفها الذكي الجديد (موتو إي7) Moto E7 الذي يأتي بعد نحو شهرين من الإعلان عن أخيه (موتو إي7 بلس) Moto E7 Plus.

ويتشابه الهاتفان في العديد من المواصفات، ولكن الهاتف الجديد أرخص سعرًا، إذ يبدأ سعره في أوروبا من 110 يورو. ويختلف الهاتفان بصورة رئيسية في مواصفات المعالج، والبطارية.

ويحتوي Moto E7 معالجًا ثماني النوى من نوع (ميدياتك هيليو جي25) MediaTek Helio G25، مقارنةً بمعالج (سنابدراجون 460) Snapdragon 460 في هاتف Moto E7 Plus. ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.

ويقدم الهاتف بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير في الساعة مع الشحن باستطاعة 10 واط، مقارنة بسعة هاتف Moto E7 Plus البالغة 5,000 ميلي أمبير في الساعة. وتقول موتورولا: إن بطارية الهاتف تدوم لنحو 36 ساعة من الاستخدام المعتدل.

ويقدم الهاتف الجديد شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة 1,600×720 بكسلًا مع نسبة أبعاد 20:9. كما يقدم الهاتف – الذي يأتي بسماكة 8.9 ملم ويزن 180 جرامًا – كاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجابكسل، وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة. أما الكاميرا الأمامية التي تأتي في قطع بالشاشة فهي بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

ويأتي الهاتف مع جسم مصنوع من البلاستيك، وهو لا يدعم مقاومة الماء والغبار، ولكنه مقاوم لرذاذ الماء. ويأتي الهاتف مع منفذ من نوع (يو إس بي-سي) USB-C، بالإضافة إلى منفذ لسماعات الأذن. وهناك أيضًا حساس لبصمات الأصابع على ظهره.

وتعتزم موتورولا طرح هاتف Moto E7 الجديد في أوروبا اعتبارًا من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ثم سيُطلق في مناطق أخرى قريبًا.