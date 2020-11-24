أيهما أفضل “آيفون 12” أم “جالاكسي نوت 20” ؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات

شهدت سوق الهواتف الذكية منافسة قوية بين هاتف Galaxy Note 20 Ultra الذي أطلقته شركة سامسونغ، في أغسطس الماضي،بسعر 1300 دولار أمريكي ، وبين هاتفي iPhone 12 و12 Pro اللذان أطلقتهما شركة أبل بسعر 799 دولارًا.

ووفقاً لاختبارات تم وضع iPhone 12 مقابل Samsung Galaxy Note 20 Ultra في اختبار سرعة الأداء، حيث تفوق الأول على الثاني بفارق واضح. وتمت مشاركة فيديو Speed Test G على YouTube وأظهر أن iPhone 12 هو الفائز .

ويأتي اختبار السرعة G، الذي أجراه موقع ”Android Authority“، على هاتفي (iPhone 12 و Galaxy Note 20 Ultra) جنبًا إلى جنب، من خلال التأكيد على وحدة المعالجة المركزية، ووحدة معالجة الرسومات ومعرفة أيهما يكمل المهام بشكل أسرع، وجاء iPhone 12 الفائز الواضح في جميع الاختبارات.

وأكمل iPhone 12 اختبار وحدة المعالجة المركزية في 32.5 ثانية، وتبعه Galaxy Note 20 Ultra في 38.0 ثانية.

وشهدت اختبارات GPU فجوة مماثلة بين الهاتفين، حيث انتهى iPhone 12 في 17.0 ثانية و Galaxy Note 20 Ultra استغرق 22.2 ثانية.

وفي ما يتعلق بوحدة معالجة الرسومات (GPU)، لا يزال iPhone 12 يحافظ على ريادته، ولكن بهامش أصغر قليلاً، وأنهى الاختبار في 13.5 ثانية، بينما استغرق Galaxy Note 20 Ultra 16.4 ثانية.

وبشكل عام، أنهى iPhone 12 اختبار السرعة في دقيقة واحدة و 3 ثوانٍ، بينما استغرق هاتف Samsung ما يزيد قليلاً عن دقيقة و 16 ثانية.

ومن الواضح أن معالج ”A14 Bionic“ الخاص بـ iPhone 12 أسرع من معالج ”Snapdragon 865+“ بفضل معمارية بدقة 5 نانومتر مقارنة بـ 7 نانومتر من Qualcomm SoC.

وبالإضافة إلى ذلك، أظهر اختبار Unity 3D معالجة الرسومات بأداء أكثر سلاسة من iPhone 12 أيضًا.

وعلى عكس بعض معايير الهواتف التي تراها عبر الإنترنت، يركز اختبار “ Speed Test G“ بشكل أساسي على قدرة الهاتف على تشغيل التطبيقات بدلاً من تحميلها، وهو اختبار حقيقي لقدرة المعالجة بدلاً من الذاكرة وسرعات التخزين. وفي هذه الحالة، ترى مدى جودة شريحة A14 Bionic ونظام iOS مقابل Snapdragon 865 Plus الذي يعمل بنظام Android.