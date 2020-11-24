تكنولوجيا: مراجعة للهاتف المحمول Motorola Razr 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة موتورولا الهاتف القابل للطي Razr 5G في شهر سبتمبر الماضي، ويأتي الهاتف الذكي بمواصفات ووظائف تجله منافس قوي مع هواتف سامسونج وهواوي القابلة للطي والتي تم تقديمها مؤخرًا.

إليكم مراجعة للهاتف المحمول Motorola Razr 5G:

التصميم

يأتي الهاتف بتصميم من البلاستيك مع إطار معدني من الألمونيوم، وتبلغ أبعاده (بدون طي) 169.2 × 72.6 × 7.9 ملم، (وعند الطي) 91.7 × 72.6 × 16 ملم، في حين يبلغ وزنه 192 جرام.

ومن مميزات التصميم هو انه من السهل فتحه بيد واحدة وغلقة بلمسة أصبع مع مفصلته السهلة والقوية، وربما يكون أفضل ما في الأمر هو انه عند فتحه وغلقه ألف مرة، فلن تشعر بأي انزعاج مثلما كان الأمر مع الطراز السابق.

يأتي زر الطاقة على الجانب الأيسر من الهاتف، بينما تأتي أزرار التحكم في الصوت على الجانب الأيمن. كما قد تم نقل مستشعر بصمة الأصابع إلى الخلف بعد ما كان موجود عند الذقن مع الطراز السابق.

يأتي منفذ USB-C والمكبرات الصوتية بالأسفل، ولا يوجد مقبس لسماعة الرأس ولكن يوجد محول سماعة رأس USB-C في العلبة.

يأتي الهاتف باللون الأسود، وهو مزود بطلاء مقاوم الماء.

الشاشة

تأتي شاشة الهاتف القابلة للطي من نوع P-OLED وهي بحجم 6.2 بوصة ودقة 876 × 2142 بكسل بكثافة 373 بكسل لكل بوصة، وتستحوذ الشاشة على 70 بالمئة من هيكل الجهاز.

أما عن الشاشة الثانية الخارجية، فهي من نوع G-OLED بحجم 2.7 بوصة ودقة 600 × 800 بكسل.

وبشكل أساسي، فإن الشاشة هي نفسها الموجودة بالطراز الأخير، لكنها أكثر فاعلية بفضل بعض تعديلات البرامج بالإضافة إلى بعض الوظائف، مثل التاريخ والوقت والإشعارات. فيمكنك الآن الوصول إلى تطبيقاتك المفضلة والرد على الرسائل والإشعارات واستخدام مساعد جوجل دون الحاجة إلى فتح الهاتف.

تدعم الشاشة ظهور 16 مليون لون، وتصل نسبة سطوعها إلى 500 nits.

الكاميرا





يأتي الهاتف بكاميرا واحدة من الخلف بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.7 مع فلاش مزدوج من نوع LED ودعم الـ HDR والبانوراما مع مثبت اليكترونيا للتصوير gyro-EIS ويمكن التقاط مقاطع فيديو مميزة بدقة تصل إلى 4K بمعدل 30 إطار في الثانية.

أما عن الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2 وهي تدعم الـ HDR وتصوير مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطار بالثانية.

يعمل وضع البورتريه بشكل جيد في معظم الأحيان، كما تعمل أوضاع الألوان الموضعية (للتحكم في مقدار اللون الموجود في الصورة أو قلة لونه) و Cinemagraph (لتحريك جزء من الصورة بينما يظل الباقي ثابتًا) بشكل جيد.

وفي الإضاءة المنخفضة، تقوم عدسة 48 ميجابكسل بالتصوير بشكل مدهش عند ضبطها على الوضع الليلي.

الأداء

يعمل Razr 5G بمعالج Snapdragon 765G ثماني النواة من كوالكوم بتقنية تصنيع 7 نانومتر، مع معالج رسومات Adreno 620.

يأتي المعالج داعم لشبكات الاتصال من الجيل الخامس، ويقدم أداء مميز بالإضافة لكونه موفرة للطاقة بفضل بمعمارية 7 نانومتر والتي تتميز بتوفيرها المميز للطاقة وقلة السخونة لدرجة تكاد تكون منعدمة وعمر أطول للبطارية.

أما عن معالج الرسومات فهو يعد من أفضل معالجات شركة Adreno والتي تقدم أفضل المعالجات الرسومية المخصصة للألعاب.

يضم الهاتف ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، ولا يوجد إمكانية لإضافة ذاكرة خارجية.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام أندرويد 10 المستند إلى واجهة My UX من موتورولا.

تتيح لك ميزة Moto Audio تعديل إعدادات الصوت، بينما تتيح لك ميزة Moto Game Time تخصيص إعدادات الإشعارات والأداء للألعاب. كما تتيح لك Moto Gestures تمكين قدرات مثل قلب الهاتف رأسًا على عقب لجعله صامت، أو القيام بحركة ملتوية بمعصمك لتشغيل الكاميرا.

يدعم الهاتف كل من Wi-Fi 802.11 وBluetooth 5.1 وGPS وNFC ولا يوجد دعم لراديو FM.

البطارية

يأتي الهاتف ببطارية غير قابلة للإزالة من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 2800 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، ويتم شحن البطارية عبر منفذ USB-C 3.1.

السعر

يأتي هاتف Razr 5G من موتورولا بسعر 5999 ريال سعودي.

0.00 يعتبر هاتف Motorola Razr 5G هاتف أنيق قابل للطي تم تحسينه بشكل ملحوظ عن الإصدار السابق، وهو يقدم وظائف ومزايا تجعله هاتف مميز ومنافس للهواتف الذكية الموجودة بالأسواق. 9.0/10 الإيجابيات تصميم رائع

شاشة خارجية عملية

كاميرا 48 ميجابكسل ممتازة

يدعم اتصال الـ 5G بتردد 6 جيجاهرتز السلبيات لا يوجد دعم لمعيار IP

أداء البطارية ليس بالأمثل

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