تكنولوجيا: جهاز راوتر WAX204 الجديد من Netgear يدعم تقنية WiFi 6 ويستهدف الشركات الصغيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق أحدث إصدار من أجهزة الراوتر المقدمة من Netgear بهدف دعم قطاع العمل والشركات، حيث يدعم جهاز WAX204 تقنية WiFi 6، كما يدعم ثلاثة من الشبكات، وتصل التغطية في الجهاز إلى 1500 قدم مربع ، كما يتوفر الآن بسعر 130 دولار تقريباً.

مع إتجاه الكثير من المستخدمين للعمل أو إدارة الشركات الصغيرة من المنزل، تقدم Netgear جهاز راوتر WAX204 الجديد بتقنية WiFi 6، وبقدرة على دعم المستخدمين بتغطية وآداء أسرع.

ويختلف جهاز راوتر WAX204 عن الأجهزة الأخرى التي تقتصر غالباً على دعم اثنان من الشبكات فقط، بينما تقدم Netgear الجهاز بميزة دعم ثلاثة من الشبكات بتزامن مع دعم عنوان SSID خاص لكل شبكة، حيث يمكن للشبكة الأولى أن تدعم المستخدمين الرئيسين، بنما تدعم الشبكة الثانية الأجهزة المتصلة الغير دائمة، كما يمكن تقسيم الشبكات المضيفة بين مجموعات الموظفين في الشركات، أو بين الموظفين وعملاء الشركة.

ويمكن لميزة دعم الشبكات الثلاثة في جهاز راوتر WAX204 أن تقدم مرونة أكثر في إستخدام الرواتر وفصل الأجهزة الرئيسية، أو الأجهزة الذكية المتصلة مثل كاميرات المراقبة على سبيل المثال.

أيضاً تقدم Netgear جهاز راوتر WAX204 بميزة دعم تردد 2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز، كما يتضمن الجهاز أربعة من منافذ إيثرنت جيجابت ومنفذ جيجابت WAN، كما يتيح الجهاز تغطية تصل إلى 1500 قدم مربع، وإتصال حتى 40 جهاز بتزامن، وعدد 64 مستخدم بسرعة تصل إلى 1.8 جيجابت في الثانية.

يذكر أن جهاز راوتر Netgear WAX204 بميزة دعم تقنية WiFi 6 يتوفر الآن للشراء بسعر 130 دولار تقريباً.

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