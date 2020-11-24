شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم تستمر تغريدات Fleets على موقع تويتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد Fleets إضافة جديدة إلى تويتر، والتي توفر لك طريقة تشبه قصص إنستجرام لإرسال تغريدات مؤقتة إلى متابعيك، وبمجرد نشر Fleets، سوف تستمر لمدة 24 ساعة بالضبط، ثم تختفي إلى الأبد، ويبدو أن تويتر يأمل في أن تستخدم لبدء محادثات قصيرة العمر والتعبير عن الأفكار غير الرسمية التي لا تستحق استمرار التغريدات العادية، ولكن على الرغم من أن تويتر يؤكد على أن Fleets قصيرة، إلا أنه ليس من الواضح بالضبط كم من المفترض أن تكون قصيرة، لذا إليك ما يجب أن تعرفه عن مدة بقاء Fleets على حسابك:

كم من الوقت يمكن أن تستمر Fleets على تويتر؟

وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر"، يعتمد طول تغريدات Fleets الخاصة بك على الشكل الذي تستخدمه، إذ سيتم عرض التغريدة التى تتضمن نص أو صورة لمدة ست ثوانٍ تقريبًا، ولم يكشف تويتر عن التوقيت الدقيق، لذلك يعتمد هذا فقط على اختبار ساعة الإيقاف، وينطبق هذا أيضًا على تغريدات Fleets التي تم إنشاؤها من خلال مشاركة تغريدة حالية.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن تصل مدة مقاطع الفيديو إلى 30 ثانية، كما يمكنك تحميل مقاطع فيديو أطول، ولكن سيتعين عليك قص كل جزء حتى لا يتجاوز 30 ثانية لمشاركته.

ويتم دمج كل تغريدة تنشر داخل Fleets تقوم بإنشائها خلال نفس فترة الـ 24 ساعة في فصول، لذلك عندما يفتح المستخدم Fleets، يتم تشغيل كل منشور فردي بالتتابع بطريقة مشابهة للقصص على انستجرام وفيس بوك، كما يمكنك رؤية جميع فصول Fleets المشار إليها في الجزء العلوي من الشاشة أثناء تشغيلها.

وهذا يعني أنه لا يوجد حد زمني عملي؛ بل يمكنك إنشاء أي عدد من تغريدات Fleets وستظهر بالترتيب عند فتحها.