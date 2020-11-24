تكنولوجيا: تطبيق Google Phone قد يتحول إلى تطبيق Google Call بشعار جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت بعض الشائعات التي نشرت مؤخراً إلى أن تطبيق Google Phone المثبت على أجهزة Pixel وعدد قليل من الهواتف الأخرى كتطبيق اتصال افتراضي، سوف يحصل على علامة تجارية جديدة بشعار جديد وسيتم تغيير عنوان التطبيق إلى Google Call.

وقد تم اكتشاف ذلك بواسطة مستخدم على Reddit والذي لاحظ الشعار والاسم الجديد في إعلان على يوتيوب لتطبيق Phone by Google. وبالرغم إلى أن التطبيق الجديد سيقوم بنفس مهام التطبيق الحالي، إلا إن الرمز الجديد يتوافق إلى حد كبير مع رموز جوجل التي أعيدت تسميتها مؤخرًا لـ Gmail والتقويم و Drive والخرائط وما إلى ذلك.

على أي حال، لا توجد معلومات حول موعد وصول هذه الميزة إلى الجميع، إلا أن التوقعات تشير إلى خطط جوجل لتغيير عنوان التطبيق مع الإصدارات التي تم تحديثها من تطبيقات Messages و Duo أيضًا.

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