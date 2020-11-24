تكنولوجيا: سامسونج تكشف رسمياً عن هاتفي Galaxy A12 وGalaxy A02s بقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري عن أحدث إصدارات الشركة من الهواتف المتوسطة في هاتفي Galaxy A12 وGalaxy A02s، حيث تقدم الإصدارات الجديدة بقدرة بطارية 5000 mAh مع شاشة بحجم 6.5 إنش.

هاتف Galaxy A12

تقدم سامسونج هاتف Galaxy A12 بحجم 6.5 إنش في الشاشة المميزة بتصميم Infinity-V وجودة عرض HD بلس، كما يضم نتوء الكاميرة مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتف Galaxy A12 رقاقة معالج ثماني الأنوية بسرعة 2.3GHz، و1.8GHz في الأنوية، ومن المتوقع أن يضم الهاتف رقاقة Helio P35، كما يأتي الهاتف بثلاثة إختيارات في الذاكرة العشوائية بين 3 و4 وأيضاً 6 جيجا بايت رام، كما يدعم سعة تخزين 32 أو 64 أو أيضاً 128 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي حتى سعة 1 تيرابايت في بطاقة microSD.

وفي مواصفات الكاميرة الخلفية تقدم سامسونج هاتف Galaxy A12 بكاميرة تضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وهي ترقية عن الإصدار السابق الذي تميز بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا يكسل، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير وأخر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

هاتف Galaxy A12 يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم الشحن بقدرة 15W، كما يدعم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ومن المقرر أن يتوفر في يناير 2021 بألوان الأزرق، والأبيض، وأيضاً الأسود بسعر يبدأ من 179 يورو.

هاتف Galaxy A02s

ينطلق هاتف Galaxy A02s بشاشة Infinity-V بحجم 6.5 إنش، والتي تدعم جودة عرض HD بلس، كما يضم نتوء الشاشة مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية.

ويدعم هاتف Galaxy A02s رقاقة معالج ثماني الأنوية بسرعة 1.8GHz، ومن المتوقع أن تكون الرقاقة هي Snapdragon 450، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

كما يتميز الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً يدعم هاتف Galaxy A02s بطارية بقدرة 5000 mAh، مع شاحن بقدرة 15W، ويتوفر الهاتف في شهر فبراير من العام المقبل بألوان الأبيض والأسود بسعر 150 يورو.

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