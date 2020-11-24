تكنولوجيا: تقرير يؤكد على خطط هواوي لإطلاق سلسلة P50 برقاقة Kirin 9000 العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني هواوي لإطلاق سلسلة P50 في النصف الأول من 2021، ولقد أوضحت أحدث التقارير التي نشرت اليوم خطط هواوي لدعم سلسلة P50 برقاقة Kirin 9000.

تشير بعض التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن هواوي تخطط للإعلان عن سلسلة هواتف P50 في شهر مارس أو أبريل من العام المقبل، ولقد أوضح تقرير Elec بعض التفاصيل عن سلسلة P50، حيث تقدم كلاً من Samsung Display وLG شاشات OLED للإصدارات الجديدة، بعد أن حصلت هذه الشركات بالفعل على ترخيص لتوريد الشاشات لشركة هواوي.

وتقدم هواوي غالباً الإصدارات الجديدة من رقاقات Kirin للمرة الأولى في سلسلة Mate، ومن ثم تدعم الإصدارات الجديدة من سلسلة P بعد بضعة أشهر، ولقد أوضح التقرير أن هواوي قد حرصت على تخزين الملايين من وحدات رقاقة Kirin 9000 لدعم الإصدارات الجديدة من هواتف الشركة قبل فرض القيود على موردها الرئيسي TSMC.

كما تشير التوقعات إلى أن هواوي تضع توقعات بعودة TSMC لتوريد تكوينات الرقاقات من جديد بعد حصول الشركة على ترخيص من الإدارة الأمريكية، بشكل خاص بعد نجاح كلاً من Qualcomm و MediaTek في الحصول على ترخيص لتوريد الرقاقات لشركة هواوي.

يذكر أن شركة هواوي كانت منافس قوي للعملاق الكوري خلال العام الماضي، حيث إستطاعت أن تحقق شحنات تصل إلى 44 مليون وحدة خلال 2019 من سلسلة Mate، وأيضاً سلسلة هواتف P، أي بفارق بسيط عن شركة سامسونج التي سجلت شحنات 45 مليون وحدة من سلسلة هواتف Galaxy S، وGalaxy Note، لذا قد يدعم تطوير هواوي للمعالجات عودتها بقوة للتنافس مع العملاق الكوري في الأسواق.

المصدر

اعلان





