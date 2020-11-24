شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد لحظة انفجار نيزك يضىء سماء مدينة فى البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثقت لقطات لحظة انفجار نيزك لامع فى سماء البرازيل، حيث سجلها مرصد هيلر وجونج الفضائى فى وقت مبكرا عند دخولها الغلاف للأرض، حيث أظهرت لقطات الفيديو النيزك وهو يضىء شوارع المدينة لمدة ثوان معدودة.

وذكرت جريدة ديلى ميل، أن نظام المراقبة التابع للمركز بمدينة تاكوارا، سجل الانفجار على بعد نحو 462 ميلًا بالقرب من الحدود بين ريو جراندي دو سول وأوروجواي في نحو الساعة 2:31 صباحًا يوم الاثنين الماضى.





وقال كارلوس فرناندو يونج، مدير المنطقة الجنوبية لشبكة مراقبة النيازك البرازيلية، إن النيزك دخل الغلاف الجوى على ارتفاع 64 ميلاً واستمر 1.05 ثانية قبل أن ينفجر على ارتفاع 58.7 ميلاً فوق السطح.

وسجل مرصد هيلر وجونج الفضائي 8 نيازك عالية الحجم تنفجر فوق الغلاف الجوي للأرض في ريو جراندي دو سول في عام 2020، واندهش سكان ولايتي ريو جراندي دو سول وسانتا كاتارينا في الأول من أكتوبر عندما انفجر نيزك وأطلق شعلة مضيئة فوق السماء ، وسيبغ سرعته 37841.5 ميلًا في الساعة وانفجر على ارتفاع 13.7 ميلًا فوق مدينة فاكاريا ، ريو غراندي دو سول