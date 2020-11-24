“Spotlight”..ميزة جديدة من سناب شات لمنافسة “تيك توك”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ ساعة واحدة

كشفت شركة سناب المالكة لتطبيق “سناب شات” عن ميزة جديدة لمنافسة التطبيق الصيني الشهير “تيك توك “.

أطلقت شركة ”سناب“ الميزة الجديدة تحت عنوان “ Spotlight“ لدعم المستخدمين بميزة عرض مقاطع الفيديو .

وتسعى الكثير من التطبيقات لمنافسة تطبيق الفيديو الأكثر شعبية ”تيك توك“ وجذب المستخدمين بمميزات جديدة، و“سناب شات“ هو أحدث التطبيقات، التي تدعم ميزة عرض مقاطع الفيديو من خلال قسم جديد يعرف بـ“Spotlight“، الذي سيدعم عرض مقاطع الفيديو التي ابتكرها المستخدمون في التطبيق.

وأكد تطبيق ”سناب شات“، أن ميزة “ Spotlight“ ستقدم حوافز مالية تصل إلى قيمة مليون دولار حتى نهاية هذا العام، لتحفير المستخدمين على إنشاء محتوى الفيديو ومشاركته في قسم “ Spotlight“ الجديد، إلى جانب مشاركة مقاطع الفيديو التي تتمتع بشعبية بين المستخدمين.

وتقدم ميزة “ Spotlight“ الجديدة في تطبيق سناب شات تجربة تحاكي تطبيق تيك توك، حيث يتم عرض مقاطع الفيديو بتنسيق رأسي، كما يتم تشغيل مقاطع الفيديو بشكل تلقائي، أيضا يمكن التمرير إلى أعلى وأسفل لتصفح مقاطع الفيديو بتجربة سلسة.

وترتكز ميزة “ Spotlight“ على خوارزمية جديدة تعمل على عرض مقاطع الفيديو المفضلة للمستخدم في البداية، كما سيتاح للمستخدم البحث في موضوع محدد في المحتوى لإظهار مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على ”سناب شات“.

والجدير بالذكر أن الميزة لا تسمح للمستخدمين بتسجيل التعليقات على مقاطع الفيديو التي يتم مشاركتها في الوقت الحالي، أيضا لن يتم تحديد مصدر الكثير من مقاطع الفيديو التي يتم مشاركتها في سناب شات.

يذكر أن تطبيق ”سناب شات“ لم يحدد في الوقت الحالي القيمة، التي سيحصل عليها المستخدمون عند مشاركة مقاطع الفيديو، إلا أن التوقعات تشير إلى أن القيمة التي ستقدم للمستخدمين ستحدد وفقا لعدد مرات تشغيل ومشاهدة مقاطع الفيديو.

