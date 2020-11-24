تكنولوجيا: HUAMI تسجل زيادة في الإيرادات بنسبة 20% في الربع الثالث من 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HUAMI عن تقريرها المالي للربع الثالث من عام 2020 والذي يؤكد على تحقيق الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة 20% عن نفس الربع من العام الماضي.

يشهد سوق الأجهزة القابلة للإرتداء إنتعاش ملحوظ في الفترة الأخيرة، كما تسجل شحنات الساعات والسوارات الذكية نمو واضح في 2020، ولقد كان لشركة Huami حصة كبيرة من الشحنات هذا العام.

كانت شركة HUAMI قد قدمت Amazfit HomeStudio وAmazfit AirRun في معرض CES في بداية عام 2020، كما قدمت الشركة للأسواق سماعة Amazfit PowerBuds وAmazfit Zenbuds مؤخراً، أيضاً قدمت الشركة مؤخراً خط إنتاجها الجديد Zepp.

كما قدمت الشركة كلاً من Amazfit T-Rex و Amazfit Bip S و Amazfit Bip S Lite و Amazfit Neo و Bip U و GTR 2 و GTS 2 و Band 5 خلال 2020، بينما قدمت في علامتها التجارية الجديدة كلاً من Zepp E Circle و Zepp E Square و Zepp Z.

ولقد حققت الشركة إيرادات بقيمة 339.35 مليون دولار في الربع الثالث من 2020 أي بزيادة بنسبة 20% عن نفس الربع من العام الماضي.

كما إرتفعت شحنات شركة HUAMI بنسبة 16% عن العام الماضي الذي سجلت فيه الشركة شحنات 13.7 مليون وحدة، لتصل هذا العام إلى 15.9 مليون وحدة، كما يؤكد التقرير المالي للشركة على أن الشحنات الخارجية تستحوذ على نسبة 50% من شحنات الشركة هذا العام.

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