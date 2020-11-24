هواتف Huawei P50 ستستخدم المعالج Kirin 9000، وشاشات مصنوعة من قبل سامسونج و LG

فاطمة أيت طالب - دبي - مع صدور تشكيلة Huawei Mate 40 Series في السوق، حولت شركة Huawei الآن تركيزها نحو تشكيلة Huawei P50 Series على الرغم من العقوبات الأمريكية التي عطلت سلسلة التوريد مع العلم بأن هذه التشكيلة ستصدر في النصف الأول من العام المقبل. وهذا يعني أن شركة Huawei ستُواصل إطلاق سلسلة هواتفها الذكية الرائدة في الإطار الزمني المعتاد.

ذكرت وكالة الأنباء الكورية The Elec أن Samsung Display و LG Display جاهزتان لتزويد شركة Huawei بشاشات OLED التي سيتم إستخدامها في تشكيلة Huawei P50 Series. حصلت سامسونج على ترخيص لمواصلة تعاملاتها التجارية مع Huawei في شهر أكتوبر الماضي، ويبدو أن شركة LG فعلت ذلك أيضًا.

ستستخدم تشكيلة Huawei P50 Series المعالج HiSilicon Kirin 9000 الجديد التابع لشركة Huawei نفسها، وهذا لا يبدو شيئًا غريبًا، فقد إعتدنا شركة Huawei تستخدم معالجها الرائد الأحدث في تشكيلة Huawei Mate Series أولاً قبل إستخدامه في تشكيلة Huawei P Series.

قامت شركة Huawei بتخزين ملايين الوحدات من المعالج HiSilicon Kirin 9000 لإستخدامها في هواتفها الذكية الرائدة قبل أن تمنعها العقوبات الأمريكية من التعامل مع شركة TSMC التي كانت تُشرف على تصنيع معالجاتها. ومع ذلك، لا تزال تأمل شركة Huawei في أن تحصل شركة TSMC على ترخيص من الحكومة الأمريكية لإستئناف عملها معها وإنتاج معالجات HiSilicon من جديد.

حصلت كل من كوالكوم و MediaTek على تراخيص لإستئناف أعمالها مع شركة Huawei، لذلك لا يبدو الأمر كما لو أن الشركة الصينية لن تحصل على المعالجات من أي مكان. بطبيعة الحال، تُفضل شركة Huawei إستخدام معالجات HiSilicon Kirin الخاصة بها، لذلك يبدو هذا بمثابة فوز لشركة Huawei.

في العام الماضي، لحقت شركة Huawei بشركة سامسونج بعدما نجحت في شحن 44 مليون وحدة من هواتف Huawei P Series و Huawei Mate Series في العام 2019، وهي شحنات تُقارب الشحنات التي تصل إليها هواتف Galaxy S Series و Galaxy Note Series. ومع ذلك، المشاكل التي عانت منها شركة Huawei مؤخرًا مع الحكومة الأمريكية سمحت لشركة سامسونج بتوسيع الفجوة بينها وبين Huawei، ولكن السباق قد يحتدم من جديد بين الشركتين في العام 2021 إذا أعادت Huawei بالفعل إحياء سلسلة التوريد الخاصة بها كما يشير التقرير.