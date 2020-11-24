شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا جوجل تمنح المستخدمين أموال مقابل أداء مهام بسيطة على هواتفهم الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك جوجل العديد من برامج المكافآت لمستخدمى الهواتف الذكية لتجربة تطبيقاتها وخدماتها، على سبيل المثال، يمنح تطبيق جوجل Pay فى الهند مبالغ نقدية ومكافآت أخرى لإجراء المعاملات على التطبيق، وهناك أيضًا تطبيق جوجل Opinion Rewards الذى يكسب المستخدمين أرصدة على متجر جوجل Play، والآن يبدو أن جوجل تختبر تطبيقًا سيكسب المستخدمين المال عن طريق القيام بمهام "بسيطة".

ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google، فإن التطبيق المسمى Task Mate قيد الوصول المبكر ويتم اختباره مع عدد قليل من المستخدمين المختارين، ويستشهد التقرير بمنشور على Reddit ويذكر أن هذه "المهام" تعتبر بسيطة من قبل جوجل وترتبط بـ "الشركات فى جميع أنحاء العالم".

ويمكن أن تشمل المهام الذهاب إلى موقع والتقاط صور لمتجر، أو لتسجيل الجمل المنطوقة وحتى كتابة الجمل، وتم تصنيف المهام، وفقًا للتقرير، إلى فئتين - مهام الجلوس والمهام الميدانية.

ويقول التقرير أن المهام يمكن أن تشمل التقاط "صورة لمطعم قريب، أو الإجابة عن أسئلة الاستطلاع حول تفضيلاتك، أو المساعدة فى ترجمة الجمل من الإنجليزية إلى لغتك المحلية.

ووفقًا للتقرير، سيساعد تطبيق Task Mate الأشخاص فى العثور على المهام القريبة، وبعد ذلك عند الانتهاء من المهمة، يمكن للمستخدمين كسب المال، وفى حين لم يتم تحديد مقدار الأموال التى يمكن ربحها ولكن سيتعين على المستخدمين تسجيل حساب المحفظة الإلكترونية أو "سحب الأموال" من خلال شريك دفع.

وليس من الواضح متى وكيف سيتم طرح التطبيق للمستخدمين، ونظرًا لأنه فى مرحلة الوصول المبكر، لا يمكن حتى التأكد مما إذا كان التطبيق سيشهد طرحًا كاملاً أو سيتم إلغاؤه فى مرحلة الاختبار فقط.