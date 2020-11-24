شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. طريقة التعرف على أى أغنية بضغطة زر واحدة عبر هاتفك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان تطبيق Shazam رائجًا منذ بضع سنوات، والذى يمكنه أن يحدد بضغطة واحدة الأغانى التى تم تشغيلها من حولك، وقد استحوذت شركة أبل على Shazam مقابل 400 مليون دولار فى عام 2018، ولكن الآن فقط ظهرت مزايا Shazam على هواتف أيفون، حيث يمكنك ببساطة بضغطة زر واحدة للتعرف على الأغنية التى تم تشغيلها، وفيما يلى نعرض كيفية القيام بذلك:

أشياء يجب ملاحظتها:

يجب أن يعمل أيفون بنظام iOS 14.2 أو أعلى، إذا لم يكن كذلك، فاتبع الخطوات التالية:

- انتقل إلى الإعدادات، واضغط فوق علامة التبويب عام.

- الآن، ضمن تحديث البرنامج، تحقق من تحديث أيفون الخاص بك

- إذا لم يكن كذلك، فقم بالتحديث إلى 14.2 أو أعلى.

خطوات بسيطة للتعرف على أى أغنية:

1. افتح الإعدادات على أيفون

2. انتقل إلى مركز التحكم

3. مرر لأسفل وسترى خيار "المزيد"

4. هنا سترى خيار التعرف على الموسيقى

5. اضغط على أيقونة "+" الخضراء بجوار التعرف على الموسيقى

6. ستتم إضافة التعرف على الموسيقى إلى مركز التحكم.





وفى المرة القادمة التى تستمع فيها إلى أغنية ولا يبدو أنه يتعرف عليها، انتقل إلى مركز التحكم واستخدم ميزة التعرف على الموسيقى.

ولعل الشيء الرائع فى هذه الميزة هو أنها تعمل مع سماعات الرأس أيضًا، فإذا كنت تستمع إلى قائمة تشغيل ولا يبدو أنك تعرف أغنية ما، فيمكنك فقط استخدام هذه الميزة للقيام بذلك.