شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تمدد دعم كروم لنظام التشغيل ويندوز 7 حتى عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستواصل جوجل تقديم تحديثات لمتصفح كروم لنظام التشغيل ويندوز 7 لمدة ستة أشهر أطول مما كان مخططًا له في الأصل، حيث أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة في يناير من هذا العام أنها ستتوقف عن دعم المتصفح لنظام التشغيل ويندوز القديم في 15 يوليو 2021، والآن، على الرغم من ذلك، كشفت الشركة أنها ستستمر في دعم كروم للنظام الأساسي حتى 15 يناير 2022.

وفي إعلانها، قالت جوجل إن الشركات وفرق تكنولوجيا المعلومات لديها واجهت الكثير من التحديات هذا العام بسبب ترتيبات العمل من المنزل وتغيرات بيئة العمل الأخرى التي أحدثها جائحة فيروس كورونا، وكتبت الشركة: "ربما كان يتعين على بعض المشاريع المخطط لها أن تتنحى من أجل مشاريع أكثر أهمية، لذلك اختارنا الاستماع إلى تعليقات عملاء المؤسسة".

وعلى الرغم من أن ويندوز 7 مضى عليه أكثر من عقد من الزمان، إلا أن الكثير من المؤسسات لا تزال تستخدمه - وفقًا لبيانات جوجل، فإن 22 بالمئة من المؤسسات التي تستخدم نظام التشغيل ويندوز لم تنتقل بعد إلى ويندوز 10 .

ومن خلال نقل الموعد النهائي إلى موعد متأخر ستة أشهر عما هو مخطط له، تأمل جوجل في منح عملاء المؤسسات الوقت الكافي للابتعاد عن نظام التشغيل القديم دون الحاجة إلى القلق بشأن الأمان، وقد توقفت مايكروسوفت نفسها عن توفير تحديثات الأمان لنظام التشغيل بعد 14 يناير 2020، على الرغم من أنه يمكن للشركات الاستمرار في الدفع مقابل الدعم حتى عام 2023.