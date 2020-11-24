تكنولوجيا: إيه الفرق .. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 و Google Pixel 4a

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد Google Pixel 4a أحدث الهواتف الذكية التى تم الكشف عنها مؤخرا من قبل جوجل، وواحد من الهواتف متوسطة التكلفة ذات المواصفات الجيدة، لذا فيما يلى يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 12 الذى أطلقته شركة أبل مؤخرا في أحدث إصدار لأجهزتها خلال العام الجارى كما يلى: حجم الشاشة: حجم الشاشة: iPhone 12: حوالي 6.1 بوصة. جوجل Pixel 4a: حوالي 5.8 بوصة. دقة الشاشة: iPhone 12: حوالي 2532 × 1170 بيكسل. جوجل Pixel 4a: حوالي 2340 × 1080 بيكسل. المعالج: iPhone 12: معالج Apple A14 جوجل Pixel 4a: معالج Qualcomm Snapdragon 730 الرام: iPhone 12: حوالي 3GB جوجل Pixel 4a: حوالي 6GB السعة الداخلية: iPhone 12: حوالي 128GB جوجل Pixel 4a: حوالي 128GB نظام التشغيل: iPhone 12: نظام iOS (14.x) جوجل Pixel 4a: نظام Android (10) البطارية: iPhone 12: حوالي 2815 mAh جوجل Pixel 4a: حوالي 3140 mAh

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