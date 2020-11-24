شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف للمستخدمين ما تفعله ببياناتهم .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتضمن جهود جوجل المستمرة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد إضافات كروم الضالة مزيدًا من الشفافية لبياناتك، حيث ستقدم شركة الإنترنت العملاقة سياسة جديدة فى يناير 2021 تتطلب الكشف عن استخدام هذه الإضافات فى سوق كروم الإلكتروني لبيانات المستخدمين، وسيتعين على المنشئين شرح أنواع البيانات التى يجمعونها، مثل عمليات تسجيل الدخول أو معلومات التعريف الشخصية.

كما سيتعين عليهم أيضًا التعهد باحترام السياسة الجديدة، التى تحظر بيع البيانات إلى جهات خارجية، واستخدام البيانات لأغراض غير ذات صلة والاعتماد على البيانات للتحقق من الائتمان وإقراض الأموال، بحسب موقع TOI الهندى.

ويمكن لصانعى الإضافات البدء فى تقديم الإفصاحات الآن، على الرغم من عدم عرضها على سوق كروم الإلكترونى حتى 18 يناير 2021، وهناك ضغط للامتثال - ستطبق جوجل إشعارًا على قوائم المطورين إذا لم يجروا هذه الإفصاحات بحلول يناير 18.

ولن تضمن هذه الخطوة الصدق من منتجى الإرشاد، حيث يمكن للمسيئين بسهولة الإبلاغ عما يجمعونه، وقد يكون من الأسهل التخلص من المطورين المخادعين بمجرد القبض عليهم. يجب أن تساعد هذه السياسة أيضًا فى الامتدادات الواردة أعلاه. إذا كنت تعرف ما تريده إحدى الإضافات ، فيمكنك اتخاذ قرار مستنير بشأن تثبيت هذه الوظيفة الإضافية.