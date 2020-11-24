شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فورتنايت تضيف دردشة الفيديو داخل اللعبة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة إيبك مطورة لعبة فورتنايت على إضافة خاصية دردشة الفيديو إلى اللعبة، حيث يمكن للاعبين رؤية أصدقائهم أثناء اللعب معًا عبر الإنترنت، وكذلك التغذية الحية من أصدقائهم داخل اللعبة، وأطلقت الشركة هذه الخاصية يوم الأربعاء بشكل مبدئي، ولن تكون متوفرة إلا على أجهزة الكمبيوتر وبلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5.

وتعمل هذه الخاصية عن طريقة تطبيق الدردشة Houseparty الذي اشترته إيبك العام الماضي، ولاستخدام هذه الخاصية، عليك أن تربط حساباتك على إيبك وهاوسبارتي، وبعد ذلك، يمكنك أن تفعل "وضع فورتنايت" في الطبيق، بحسب موقع الرؤية الإماراتى

وعندما يحدث هذا، يمكنك أن تنشئ مجموعة للأصدقاء وستظهر التغذية الحية الصادرة منهم في الجهة اليسرى من الشاشة أثناء اللعب. ويمكنك إنشاء مجموعة بعضوية تصل إلى 10 أشخاص في التطبيق، لكن لا يظهر سوى 4 منهم في فورتنايت، وهو آخر 4 نشطين، ويعني هذا أنك ستحتاج إلى تطبيق هاوسبارتي مشغل على جهاز يعمل بنظام iOS أو أندرويد ليخدم بمثابة كاميرا لديك.

جدير بالذكر كشف تقرير حديث أن لعبة Fortnite ستعود إلى أجهزة iPhone و iPad في وقت لاحق من هذا العام، ولكن ليس بالطريقة التي اعتدت عليها، فإن Fortnite ستكون متاحة للعب من خلال خدمة الألعاب السحابية بواسطة GeForce Now من Nvidia، ولم يتم الإعلان عن الخدمة لنظام iOS حتى الآن، لكن بي بي سي ذكرت أنه من المتوقع الإعلان قريبا.