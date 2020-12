ألقي نظرة على قدرات المعالج Apple M1 الجديد في تشغيل الألعاب

فاطمة أيت طالب - دبي -

عادة لم تكن حواسيب آبل معروفة بقدراتها على تشغيل الألعاب. على الرغم من أنها تقوم بتشغيل الألعاب على نحو جيد، فمن المحتمل ألا يتوقع مستخدمو Mac أن تقوم حواسيبهم بتشغيل الألعاب بنفس مستوى الحواسيب الأخرى الموجهة خصيصًا للاعبين، لذا فإن السؤال هو، مع المعالج Apple M1 الجديد الذي يأتي مع معالج رسوميات خاص بشركة آبل بدلاً من معالجات الرسوميات التابعة لشركة AMD، كيف ستتعامل حواسيب Mac مع الألعاب؟

إتضح أن حواسيب آبل الجديدة المُزودة بالمعالج Apple M1 ستتعامل مع لألعاب على نحو جيد. في مقطع فيديو جديد تم نشره مؤخرًا على اليوتيوب من قبل قناة MrMacRight، تم توضيح كيف يتعامل المعالج Apple M1 مع مجموعة متنوعة من الألعاب بدءًا من الألعاب القديمة مثل World Of Warcraft وصولاً إلى الألعاب الحديثة والتي تتطلب قدرًا كبيرًا من قوة المعالجة مثل Shadow of the Tomb Raider.

كما قلنا، يُمكن لحواسيب آبل التعامل مع الألعاب على نحو جيد. بالنسبة لأولئك الذين يُساورهم الشك بشأن قدرة المعالج Apple M1 على تشغيل الألعاب، فهم سيشعرون الآن بالإرتياح لمعرفة أنه قوي بقدر نظرائه من Intel. يمكنه تشغيل الألعاب، ربما لا تتوقع أن يقوم بتشغيلها مع أعلى الإعدادات أو الحصول على أفضل أداء على مستوى الرسوميات.

ومع ذلك، إذا كنت تريد فقط أن تكون قادرًا على اللعب بين الحين والآخر، فنحن نتخيل أن المعالجات الجديدة يجب أن تكون قادرة على إنجاز المهمة. ومع ذلك، لم يتم إعداد جميع الألعاب للعمل على حواسيب آبل المُزودة بالمعالج Apple M1، لذلك من المتوقع أن يبدأ المزيد من المطورين بإطلاق إصدارات مُحسنة من ألعابهم من أجل حواسيب آبل الجديدة.