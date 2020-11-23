شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف تصور جديد لمستعمرة البشر على المريخ.. تفتكر قال ايه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة SpaceX عن تصوره للحياة على المريخ، مؤكدا أن أول مستعمرة بشرية على سطح المريخ ستكون عبارة عن "قباب زجاجية"، وسيعيش بها نحو مليون شخص بحلول عام 2050 بعد أن يتم تفجير القطبين بالأسلحة النووية لإذابة القمم الجليدية وحث الكوكب الأحمر على الاحترار.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لم يتوقف إيلون ماسك عن استراتيجيته المستقبلية لبناء مستعمرة على سطح المريخ، بدءًا من إرسال ثلاثة صواريخ من المركبة الفضائية يوميًا إلى بناء كوكبة ستارلينك حول الكوكب، وحاليا شارك الملياردير خطة الإسكان.

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة SpaceX على تويتر، أن أول مدينة على كوكب المريخ ستشمل قباب زجاجية فى البداية، لكن الكوكب سيتشكل فى النهاية، ولكن ليس فى فترة حياتنا.

اقترح الرئيس التنفيذى سابقا ضرب المريخ بالنووى، وهذا ما يتحدث عنه مرة أخرى، فبعد إلقاء القنابل، سيصبح كوكب المريخ صالحًا للسكن.

ويخطط ماسك لإرسال مليون شخص للعيش على المريخ، وهو ما يقول أنه سيحدث بحلول عام 2050، وكشف لأول مرة عن الخطة الرئيسية فى عام 2015 فى برنامج Late Show مع ستيفن كولبير، مشيرًا إلى أن المريخ يمكن أن يكون مثل الأرض إذا كان أكثر دفئًا.

وأوضح ماسك أن هذا يمكن تحقيقه ببطء، حيث أن الإطلاق التدريجى للغازات الدفيئة سيملأ الغلاف الجوى بثانى أكسيد الكربون بمساعدة القنابل النووية.

وتنبعث من أسلحة الدمار الشامل هذه كميات كبيرة من الإشعاع الحرارى مثل الضوء المرئى والأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية، وتمثل الحرارة ما بين 35 و45% من الطاقة المنبعثة من الانفجار، مما يعنى أن كمية هائلة من الحرارة تتولد بسرعة مذهلة، والتى يمكن تسخيرها لتسخين الغلاف الجوى للمريخ، وفقًا لنظرية ماسك.