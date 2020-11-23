شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أجهزة Xbox Series X وSeries S الجديدة ستعمل مع أيفون وiPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة أبل تتعاون مع مايكروسوفت لتحقيق التوافق مع وحدة تحكم Xbox Series X، فوفقًا لتقرير صادر عن The Verge، يقوم كل من عمالقة التكنولوجيا بإنشاء وحدات تحكم Xbox Series X وSeries S جديدة تعمل مع iOS وiPadOS، وفي وقت سابق، عملت أبل ومايكروسوفت معًا لإضافة دعم لوحدة تحكم Xbox Elite 2 ووحدة تحكم Xbox Adaptive إلى نظام التشغيل iOS 14، لكن استغرق الأمر بعض الوقت، لكن يمكن ألا تستغرق أبل عامًا آخر لطرح الدعم هذه المرة.

فيما ألمح تقرير آخر صادر عن Apple Insider إلى احتمال قيام أبل بتضمين دعم لوحدات تحكم DualSense أيضًا بعد إطلاق PS5 الأخير، وقالت إن الإصدار التجريبي الجديد من نظام التشغيل iOS 14.3 "يبدو أنه يتضمن دعمًا وراء الكواليس لوحدة تحكم PlayStation 5 DualSense الجديدة".

وهذا لا يعني أن وحدة التحكم DualSense ستعمل، وأكد التقرير أن "كل من الاتصالات السلكية واللاسلكية بوحدة التحكم DualSense غير وظيفية اعتبارًا من الإصدار التجريبي الأول"، ولم تذكر أبل أي شيء رسميًا بشأن دعم وحدات تحكم PlayStation 5 DualSense.

فيما شق أبل TV طريقه إلى أجهزة الألعاب Xbox One وXbox Series X وXbox Series S هذا الشهر، وسيتيح تطبيق أبل TV للاعبين الوصول إلى آلاف العروض والأفلام من مكان واحد مناسب، مما يسمح لهم بالاستمتاع بـ أبل TV + وقنوات أبل TV والأفلام الجديدة والشائعة وتوصيات الترفيه الشخصية.

ويمكن للمرء الاشتراك في أبل TV + على تطبيق أبل TV مباشرةً من Xbox مقابل 4.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا مع إصدار تجريبي مجاني لمدة سبعة أيام اعتبارًا من 10 نوفمبر، كما يتوفر أبل TV أيضًا على Sony PlayStation5.