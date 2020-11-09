الارشيف / علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 و iPhone XR لمعرفة أبرز الاختلافات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 و iPhone XR لمعرفة أبرز الاختلافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ إطلاق أبل لسلسلة هواتف iPhone 12، ويرغب كافة المستخدمين معرفة أبرز الاختلافات والتغييرات الجديدة والفروق بينها وبين هواتف أبل الاقدم، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بين هاتف أبل الأحدث iPhone 12 وهاتف iPhone XR الذى تم الكشف عنه هام 2018      

الشاشة:
 

iPhone 12: 6.1 بوصة.

iPhone XR: 6.1 بوصة.

 نوع الشاشة:
 

iPhone 12: OLED

iPhone XR: IPS LCD

 دقة الشاشة:
 

iPhone 12: 2532 x 1170  بيكسل.

iPhone XR: 1792 x 828 بيكسل.

 المعالج:
 

iPhone 12: A14 Bionic

iPhone XR:  A12 Bionic

 الذاكرة الداخلية:
 

iPhone 12: 64GB 

iPhone XR: 64GB

 نظام التشغيل:
 

iPhone 12: iOS (14.x)   

iPhone XR: iOS (14.x)

 البطارية:
 

iPhone 12: 2815 mAh

iPhone XR: 2942 mAh

 الكاميرا الخلفية:
 

iPhone 12: مزدوجة 12 ميجابيكسل.

iPhone XR: 12 ميجابيكسل.

 الكاميرا الأمامية:
 

iPhone 12: 12 ميجابيكسل.

iPhone XR: 7 ميجابيكسل.

 الأبعاد:
 

iPhone 12: 146.7 x 71.5 x 7.4 ملم .

iPhone XR: 150.9 x 75.7 x 8.3 ملم.

 الوزن:
 

iPhone 12: 164 جرام

iPhone XR: 194 جرام.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا