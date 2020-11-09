شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 و iPhone XR لمعرفة أبرز الاختلافات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ إطلاق أبل لسلسلة هواتف iPhone 12، ويرغب كافة المستخدمين معرفة أبرز الاختلافات والتغييرات الجديدة والفروق بينها وبين هواتف أبل الاقدم، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بين هاتف أبل الأحدث iPhone 12 وهاتف iPhone XR الذى تم الكشف عنه هام 2018الشاشة:
iPhone 12: 6.1 بوصة.
iPhone XR: 6.1 بوصة.نوع الشاشة:
iPhone 12: OLED
iPhone XR: IPS LCDدقة الشاشة:
iPhone 12: 2532 x 1170 بيكسل.
iPhone XR: 1792 x 828 بيكسل.المعالج:
iPhone 12: A14 Bionic
iPhone XR: A12 Bionicالذاكرة الداخلية:
iPhone 12: 64GB
iPhone XR: 64GB
iPhone 12: iOS (14.x)
iPhone XR: iOS (14.x)البطارية:
iPhone 12: 2815 mAh
iPhone XR: 2942 mAhالكاميرا الخلفية:
iPhone 12: مزدوجة 12 ميجابيكسل.
iPhone XR: 12 ميجابيكسل.الكاميرا الأمامية:
iPhone 12: 12 ميجابيكسل.
iPhone XR: 7 ميجابيكسل.الأبعاد:
iPhone 12: 146.7 x 71.5 x 7.4 ملم .
iPhone XR: 150.9 x 75.7 x 8.3 ملم.الوزن:
iPhone 12: 164 جرام
iPhone XR: 194 جرام.