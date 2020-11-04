“Galaxy Z flip 2” المطّور سيأتي بمكبرات صوت استيريو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت تسريبات جديدة أن شركة سامسوتغ أضافت عدة ميزات على هاتف ”Galaxy Z flip 2“ القابل للطي سيأتي بمكبرات صوت استريو.

أصدرت شركة الهواتف الكورية ”سامسونغ“ رسميا في يوليو 2020 هاتفها الذكي Galaxy Z Flip القابل للطي، الذي يدعم شبكات الجيل الخامس مع بعض التغييرات على الطراز الأصلي.

ومن المتوقع أن يكون هذا تحسينا مرحبا به مقارنة بجهازي Z Flips السابقين اللذين جاءا فقط مع مكبر صوت واحد متجه لأسفل، والذي بدا وكأنه خيبة أمل في مثل هذا الجهاز المتطور.

وتتضمن التوقعات الأخرى حول هاتف ”Galaxy Z flip 2 أنه يتميز بكاميرا خلفية ثلاثية تبلغ دقتها 12 ميغابيكسل، وعدسة 12 ميغابيكسل فائقة الاتساع، ومستشعر بدقة 12 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية أحادية بدقة 10 ميغابيكسل فوق الشاشة الرئيسة.

كما يأتي الهاتف بشاشة قابلة للطي بمقاس 7.6 بوصة، بدقة عرض (2213×1689) بيكسل، ومعدل تحديث يعادل 120 هيرتزا.

ويعمل هذا الهاتف بمعالج ثماني النوى من نوع Qualcomm Snapdragon +865، وبذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، وببطارية بسعة 4500 ملي أمبير حيث تستمر فترة طويلة دون انقطاع أو انفصال مع العمل الشاق، كما يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقوة 25 واط.

وبحسب المسرب الشهير ”روس يونغ“ من المتوقع تأجيل طرح هاتف Galaxy Z flip 2 حتى صيف 2021، ولن يتم إطلاقه مع سلسلة S21 في يناير / فبراير المقبل.