تكنولوجيا: Oppo تؤكد رسمياً على بعض مواصفات Oppo K7x قبل الإعلان الرسمي غداً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo للإعلان الرسمي غداً عن هاتف Oppo K7x، وفي إعلانات تشويقية انطلقت اليوم أكدت Oppo على مواصفات الكاميرة وقدرة البطارية في هذا الإصدار.

كانت الإعلانات التشويقية السابقة التي نشرت من Oppo قد أكدت على أن هاتف Oppo K7x يأتي بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يأتي الهاتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، وتدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G.

وفي مقطع فيديو تشويقي نشر من Oppo اليوم على Weibo مع ملصق إعلاني أخر، قدمت الشركة مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار، حيث يتميز الهاتف بتصميم مستطيل لوحدة الكاميرة الخلفية التي تضم إعدادات الكاميرة الرباعية مع فلاش LED وتتخذ تصميم على شكل حرف L، كما يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

ويضم الإطار الأيمن من هاتف Oppo K7x مستشعر للبصمة مع زر التحكم في مستوى الصوتيات، بينما يأتي الجانب الأيسر بفتحة شريحة SIM.

كما أكد إعلان تشويقي أخر على أن هاتف Oppo K7x يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن بقدرة 30W، أيضاً يأتي الهاتف بمدخل 3.5 مم للسماعات، مع منفذ USB في الجزء السفلي، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي المرتقب غداً.

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