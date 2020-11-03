تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن ساعة Realme Watch S الذكية بسعر 95 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme رسمياً اليوم عن ساعة Realme Watch S الذكية بميزة قياس نسبة الأكسجين في الدم، وشاشة مميزة بجودة عرض أعلى، مع سعة أكبر للبطارية وسعر 95 دولار.

تتميز ساعة Realme Watch S بتصميم دائري لوجه الساعة الذكية مع شاشة بحجم 1.3 إنش ودقة عرض 360 في 360 بيكسل، كما تضم الشاشة مستشعر يدعم حساسية الضوء لضبط السطوع في الشاشة وفقاً للإضاءة المحيطة، كما يدعم الشاشة طبقة من Gorilla Glass للحماية.

وتؤكد الشركة على خططها لدعم ساعة Realme Watch S الذكية بأكثر من 100 من وجوه الساعة الذكية خلال الأشهر المقبلة.

أيضاً صمم إطار الساعة الذكية من سبائك الألومينوم، كما تتضمن الساعة اثنان من الأزرار في الجانب الأيمن من الساعة الذكية، كما صممت سوارة المعصم الخاصة بالساعة الذكية من السيلكون السائل، وتتوفر Realme Watch S بعدد 4 من الإختيارات في الألوان هم الأزرق، الأخضر، البرتقالي إلى جانب اللون الأسود.

وتدعم ساعة Realme Watch S المستخدم بنظام GPS مدمج، مع مستشعر PPG لضربات القلب، كما تضم مستشعر لقياس نسبة الأكسجين في الدم، أيضاً تدعم الساعة الذكية تتبع نشاط المستخدم في عدد 16 نمط رياضي يشمل الدراجات الرياضية الكهربائية الثابتة، والتجديف.

كما تقدم الشركة ساعة Realme Watch S الذكية بميزة تتبع حالة المستخدم أثناء النوم للمرة الأولى، مع دعم رفض المكالمات، والإشعارات الذكية، إلى جانب ميزة التحكم في تشغيل الموسيقى والكاميرة في الهواتف الذكية.

أيضاً تأتي الساعة الذكية بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، لذا تدعم مقاومة الماء حتى عمق 1.5 متر، إلا أن Realme تؤكد على أن الساعة الذكية لا تتوافق مع تمارين السباحة.

ساعة Realme Watch S تضم بطارية بقدرة 390 mAh تستمر بعمر شحن حتى 15 يوم، ومن المقرر أن تتوفر بسعر 95 دولار أو 80 يورو، كما تنطلق في سوق باكستان بدءاً من 14 من نوفمبر.

المصدر

اعلان





