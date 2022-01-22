شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق تحديث أمنى يكشف سبب أهمية تحديث مستخدمى أيفون إلى iOS 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إطلاق سلسلة أيفون 13 ، أصدرت أبل أيضًا نظام التشغيل iOS 15 لمستخدمي أيفون، حيث أن نظام التشغيل متاح لجميع طرازات أيفون التي تم إطلاقها بعد عام 2015 وما فوق أيفون 6S.

وفي وقت الإصدار، كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة أن أحدث نظام تشغيل يأتي مع الكثير من ترقيات الخصوصية والأمان، الآن ، يكشف مستند الدعم المحدث لنظام التشغيل أنه قام أيضًا بتصحيح ثغرتين هامتين من الثغرات الأمنية.

ووفقًا للوثيقة ، يمكن أن تكون هذه الثغرات قد كشفت عن معلومات معرف أبل الخاصة وسجل البحث داخل التطبيق للمستخدمين لتطبيقات الطرف الثالث الضارة، وتدعي الوثيقة أيضًا أن الأخطاء سمحت للتطبيقات بتجاوز تفضيلات الخصوصية التي حددها المستخدمون.

وتصدر أبل مستندات الدعم مع كل تحديثات iOS و macOS و watchOS و tvOS تقريبًا، وبخلاف الميزات والتحسينات الجديدة المقدمة ، يذكر المستند أيضًا الثغرات الأمنية التي تم تصحيحها في التحديث.

كما يقوم أيضًا بتحديث المستند من وقت لآخر كلما اكتمل التحقيق في ثغرة أمنية. تنسب الشركة الفضل لستيفن تروتون سميث من محتوى الكافيين العالي للعثور على نقاط الضعف المذكورة.

وقامت أبل مؤخرًا أيضًا بطرح تحديثات iOS 15.2.1 و iPadOS 15.2.1 لمستخدمي أيفون و iPad، مع ملاحظة أن التحديث متاح لأجهزة أيفون 6s والإصدارات الأحدث ، و iPad Pro (جميع الموديلات) ، و iPad Air 2 والإصدارات الأحدث ، و iPad من الجيل الخامس والإصدارات الأحدث ، و iPad mini 4 والإصدارات الأحدث ، و iPod touch (الجيل السابع) عبر التحديث عن بعد في تطبيق الإعدادات على الجهاز.

ويعد هذا تحديثًا بسيطًا جدًا للأجهزة ولكنه يعالج ثغرة أمنية يمكن أن تجعل جهاز أبل أيفون أو iPad غير قابل للاستخدام تمامًا، وقد تم اكتشاف الثغرة الأمنية من قبل الباحث الأمني ​​تريفور سبينيولاس العام الماضي. كما أوضح الباحث في منشور مدونته ، أضافت أبل حدًا لطول اسم ملحق منزلي مع iOS 15.1.

وبعد التحديث ، عندما يتم تغيير اسم جهاز HomeKit إلى سلسلة كبيرة (500000 حرف في اختبار الباحث) ، سيتم تعطيل أي جهاز يعمل بنظام iOS 15.1 أو أحدث ، حتى بعد إعادة التشغيل.