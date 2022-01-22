شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جبل جليدى ضخم يطلق 152 مليار طن من المياه العذبة فى المحيط.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت الدراسة أن جبلًا جليديًا هائلاً، كان أكبر بثلاث مرات ونصف من لندن، أطلق 152 مليار طن من المياه العذبة في المحيط، حيث أفاد باحثون من جامعة ليدز بأن لوح الجليد الضخم أطلق المياه العذبة عندما اجتاز جزيرة جورجيا الجنوبية العام الماضى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يستخدم الخبراء صور الأقمار الصناعية لتتبع الجبل الجليدي الضخم، المعروف باسم A68A، منذ أن انطلق من الجرف الجليدي Larsen-C في القارة القطبية الجنوبية في يوليو 2017.

كما أن الـ 152 مليار طن من المياه العذبة التي تم إلقاؤها في المحيط بسبب الذوبان كافية لملء بحيرة لوخ نس 20 مرة، أو 61 مليون حمام سباحة بحجم أولمبي.

وذاب كل ذلك على مدى ثلاثة أشهر في عامي 2020 و2021، وفقًا للباحثين، الذين قالوا إن هذا بدأ عندما دخل البحار حول جزيرة جنوب أنتاركتيكا في جنوب جورجيا.

بدأ الجبل الجليدي مغامرة ملحمية مدتها ثلاث سنوات ونصف في يوليو 2017، عندما انفصل عن شبه جزيرة أنتاركتيكا، وأخذ ما يقرب من 2500 ميل عبر المحيط الجنوبي، ليغطي مساحة ربع مساحة ويلز.

عندما انكسر لأول مرة من الجرف الجليدي، كان أكبر جبل جليدي على الأرض وسادس أكبر جبل جليدي على الإطلاق، وتصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم خلال عيد الميلاد 2020 بعد الاقتراب المقلق من جورجيا الجنوبية، مما أثار مخاوف من أنها قد تضر بالنظام البيئي الهش.

استخدم باحثون من مركز المراقبة والنمذجة القطبية (CPOM) ومسح القطب الجنوبي البريطاني (BAS) قياسات الأقمار الصناعية لرسم خريطة لمنطقة جبل الجليد A68A وتغير سمكه طوال دورة حياته.

وجد المؤلفون أنه ذاب بدرجة كافية أثناء انجرافه لتجنب إتلاف قاع البحر حول جورجيا الجنوبية، ومع ذلك، فإن أحد الآثار الجانبية للذوبان هو الحجم الهائل للمياه العذبة التي يتم إغراقها في المحيط بالقرب من الجزيرة.

وقد وصف فريق البحث البريطاني هذا بأنه اضطراب يمكن أن يكون له تأثير عميق على الموائل البحرية حول جورجيا الجنوبية.

خلال العامين الأولين من عمرها، ظلت A68A قريبة من القارة القطبية الجنوبية في المياه الباردة للبحر ولم تشهد سوى القليل من الذوبان.

ومع ذلك، بمجرد أن بدأت رحلتها شمالًا عبر ممر دريك، سارت عبر المياه الدافئة بشكل متزايد وبدأت في الذوبان.