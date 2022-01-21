شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إنستجرام" تختبر خدمة اشتراك تتيح للمبدعين فرض رسوم للمحتوى الحصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يبدأ المؤثرون في انستجرام قريبًا في فرض رسوم اشتراك شهرية على المستخدمين للوصول إلى المحتوى الحصري، وتختبر المنصة المملوكة لشركة ميتا الميزة بين 10 منشئي محتوى في الولايات المتحدة، مما يسمح لهم بجني الأرباح من خلال مقاطع الفيديو والقصص المباشرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشبه هذه الميزة التي تم طرحها على فيس بوك في عام 2020، والتي قالت ميتا، إنها ستؤجل جمع جزء من الإيرادات حتى عام 2023 في وقت سابق، وينطبق الشيء نفسه أيضًا على اشتراكات انستجرام الجديدة.

شاركت إنستجرام في الإعلان: "مع اشتراكات انستجرام، يمكن لمنشئي المحتوى تطوير اتصالات أعمق مع متابعيهم الأكثر نشاطًا وزيادة دخلهم الشهري المتكرر من خلال منح المشتركين إمكانية الوصول إلى المحتوى والمزايا الحصرية، وكل ذلك ضمن نفس النظام الأساسي حيث يتفاعلون معهم بالفعل ''.

كما يسمح اختبار اشتراكات انستجرام، للمُنشئين بتحديد الرسوم المطلوبة التي يدفعها المستخدمون شهريًا، ومن المرجح أن يبدأ معظم المبدعين نحو هذا النطاق، عند نقاط سعر مثل 0.99 دولارًا أو 1.99 دولارًا أو 2.99 دولارًا أو 4.99 دولارًا أو ربما حتى 9.99 دولارًا في الشهر، قبل تجربة أسعار أعلى مثل 19.99 دولارًا أو 49.99 دولارًا أو 99.99 دولارًا في الشهر.

أصبح لدى المؤثرين المشاركين في الاختبار الآن زر "اشتراك" في ملفهم الشخصي وسيتلقى المستخدمون الذين يختارون الاشتراك إشعارات عندما يشارك المنشئ محتوى جديدًا.

وتعد انستجرام أحدث منصة وسائط اجتماعية لإطلاق خدمة اشتراك للمبدعين، حيث أطلق تويتر ميزة مماثلة في سبتمبر 2021، وتسمى Super Follow، وتمكن لمنشئي المحتوى تحصيل 2.99 دولارًا أمريكيًا أو 4.99 دولارًا أمريكيًا أو 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا للوصول إلى المحتوى الخاص.

يمكن أن تتراوح المواد الإضافية من مقاطع الفيديو الخاصة بالمشتركين فقط والنشرات الإخبارية إلى العروض الخاصة والخصومات.