شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب ينجح فى نشر مراياه خلال رحلة المليون ميل عبر الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة ناسا أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي نشر جميع مراياه وهو الآن وصل إلى 850 ألف ميل في رحلته التي تبلغ مليون ميل عبر الفضاء، وظل تلسكوب ويب الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار في الفضاء منذ ما يقرب من شهر، ويوشك على الانتهاء من تشغيله بالكامل، وهو أمر حدث بشكل أسرع من المتوقع.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نظرًا لحجم التلسكوب الضخم كان لابد من طيه ليناسب صاروخ Ariane 5 عندما تم إطلاقه في يوم عيد الميلاد 2021، من ميناء الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في غيانا الفرنسية.

وكان التلسكوب يتكشف ببطء وهو يشق طريقه إلى نقطة لاجرانج الثانية (L2)، وهي منطقة ذات جاذبية متوازنة بين الشمس والأرض حيث سيستقر لمدة عقد من الزمن.

كتب مدير ناسا بيل نيلسون في تغريدة، "تم الآن نشر جميع مقاطع المرآة الأساسية الـ 18 والمرآة الثانوية بالكامل!"، مضيفا، "تهانينا للفرق التي تعمل بلا كلل منذ الإطلاق للوصول إلى هذه النقطة، وقريباً، سيصل Webb إلى منزله الجديد عند نقطة L2! ".

تتكون المرآة الذهبية الشهيرة، التي سيستخدمها علماء الفلك لأكثر من عقد، من 18 قطعة سداسية فردية، ويتم التحكم في كل جزء من هذه الأجزاء بواسطة سبعة مشغلات تسمح بالحركة الدقيقة والتركيز، وهم الآن في مواقعهم المنتشرة.

حدث هذا قبل عدة أيام من الموعد المقرر، وتتوقع ناسا أن الصور الأولى من التلسكوب قد تكون متاحة في مايو، وخططت أن يستغرق المشروع للنشر الكامل للمرآة 10 أيام، لكنها أكملت ذلك في غضون أسبوع.

وعلى الرغم من ذلك، فإن التلسكوب ليس جاهزًا لبدء الرصد، حيث توجد الآن حاجة إلى عمل ضبط دقيق لضمان تحويل كل موضع مرآة إلى مثل هذه الطريقة التي تخلق مرآة واحدة فائقة القوة.

ومن المتوقع أن تستغرق هذه العملية الثانية حوالي ثلاثة أشهر، وبعد ذلك ستكون حالة اختبار ومعايرة معدات أخرى وتبريد المرصد.

وحقق بذلك تلسكوب جيمس ويب الفضائي نقطة فارقة أخرى بنشر مرآته الأساسية المطلية بالذهب والتي يبلغ ارتفاعها 21 قدمًا بشكل كامل.