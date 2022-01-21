طقس الـ 48 ساعة القادمة .. شديد البرودة وفرص لسقوط أمطار

الشارقة - اميمة ياسر - كشف خبراء الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة حيث تشهد البلاد طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حتى شمال الصعيد ووسط سيناء بينما يكون مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع في الصباح الباكر على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس اليوم الجمعة 21 يناير :

فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ومدينتي حلايب وشلاتين تتراوح بين 1-3 مم.

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وتكون كثيفة على الأماكن القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وعن يوم السبت 22 يناير :

تشهد البلاد استقرار الأحوال الجوية وانعدام فرص سقوط الأمطار، بينما تتكون شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وتكون كثيفة على الأماكن القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وجه الخبراء نصائح لأصحاب أمراض الجهاز التنفسي، الالتزام بارتداء الكمامة طول تواجدك بالشارع لتلافي برودة الجو، خصوصاً أثناء نشاط الرياح وعلى سائقي المركبات على الطرق، مع الالتزام بتعليمات المرور بكل دقة خاصا في الشبورة المائية مع إنارة مصابيح السيارة الأمامية والخلفية أثناء القيادة في الشبورة المائية.

وعن حالة البحر الأبيض المتوسط، فيكون من معتدل إلى مضطرب ويتراوح ارتفاع الموج بين 2 إلى 2.5 متر، وتكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وهو ما ينطبق أيضا على حالة البحر الأحمر.