شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البرازيل تدرس حظر تطبيق "تليجرام" قبل الإنتخابات المقبلة بسبب الأخبار الكاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس أعلى سلطة انتخابية في البرازيل ، TSE ، ما إذا كانت ستحظر تطبيق المراسلة تليجرام خلال الفترة التي تسبق انتخابات أكتوبر لأنها لم تستجب لطلبات المساعدة في مكافحة انتشار المعلومات المضللة.

ويعد تليجرام هو ثاني أكثر خدمة مراسلة شعبية في البرازيل ولكن ليس لديها مكتب تمثيلي في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وسعى رئيس المحكمة الانتخابية في TSE ، لويس روبرتو باروسو ، منذ منتصف ديسمبر للقاء المدير التنفيذي ومؤسس تليجرام بافيل دوروف لمناقشة سبل مكافحة انتشار المعلومات الكاذبة.

وقال باروسو في بيان: "لا يمكن لأي جهة فاعلة ذات صلة في العملية الانتخابية لعام 2022 العمل في البرازيل دون تمثيل قانوني مناسب ، يكون مسؤولاً عن الامتثال للتشريعات الوطنية والقرارات القضائية".

وأشار باروسو إلى أن TSE دخلت بالفعل في شراكات مع جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية تقريبًا للحد من الأخبار المزيفة وانتشار نظريات المؤامرة حول شرعية النظام الانتخابي في البرازيل.

ولم ترد تليجرام على طلب للتعليق، ووفقًا لـ TSE ، يستخدم 53٪ من الهواتف الذكية في البرازيل تطبيق تليجرام، ولدى الرئيس اليميني في البلاد جاير بولسونارو مليون مشترك في تليجرام، و لجأ حلفاء الرئيس إلى التطبيق بعد أن أزالت منصات أخرى ، مثل WhatsApp و Facebook و Instagram التابعة لشركة Meta Platforms Inc ، بعض منشوراته.

وحذرت TSE من أنها ستناقش الإجراءات التي سيتم اتخاذها في أوائل فبراير ، وأكدت أنه لا ينبغي أن تكون هناك استثناءات فيما يتعلق بالمنصات التي تعمل في البرازيل، وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر الأسبوع الماضي يمكن أن تغلق تليجرام إذا استمرت خدمة المراسلة الشائعة لدى الجماعات اليمينية المتطرفة والأشخاص المعارضين للقيود المتعلقة بالوباء في انتهاك القانون الألماني.