بيتكوين تنهار أمام الحظر الروسي.. العملة المشفرة تحت 40 ألف دولار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 01:23 مساءً - سجل سعر عملة “بيتكوين” تراجعا حادا بعد اقتراح روسيا حظر العملات الرقمية، حيث سجل في تداولات اليوم الجمعة أقل من 40 ألف دولار، وهو أدنى سعر وصل له “بيتكوين” منذ أغسطس الماضي.

وتراجعت العملة المشفرة “بيتكوين” بنسبة 6.27٪، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، وتم تداولها عند حوالي 38800 دولار اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة.

وجاء الانخفاض بعد أن اقترح البنك المركزي الروسي أمس الخميس فرض حظر على استخدام العملات المشفرة وتعدينها.

وروسيا هي واحدة من مواقع تعدين “بيتكوين” الرائدة في العالم. وتوقع كبير محللي السوق في “Oanda” إدوارد مويا، في وقت سابق، أن تنخفض عملة “بيتكوين” إلى أقل من 40000 دولار بسبب الاقتراح الروسي.

وانخفضت أسعار “بيتكوين” بنسبة 16٪ في يناير، وانخفضت بنسبة 36٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي وقت سابق، حذرت البنوك المركزية في العالم من استخدام العملات الرقمية، وفي سبتمبر الماضي أعلن البنك المركزي الصيني أن كل التحويلات باستخدام العملات الرقمية ستكون غير قانونية، ما يعني منع العملات الرقمية كافة.

كما تضررت بيتكوين في أعقاب انقطاع خدمة الإنترنت في كازاخستان بسبب موجة احتجاجات متصاعدة، الأمر الذي أثر سلبا على تعدين العملات المشفرة سريع النمو في البلاد.

ويترقب المستثمرون إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) عن زيادة أسعار الفائدة خلال الأسبوع المقبل، الأمر الذي بدوره يحد من شهية الأصول عالية المخاطر ويدفع إلى الاستثمار في السندات الأمريكية، وسط توقعات بزيادة قوية في معدلات التضخم عالميا.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وهوى سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 7.64% ليصل إلى 38817.98 دولار.

ونزل سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 8.92% إلى 2861.97 دولار.

وانهار سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 10.05% لتصل إلى 425.75 دولارا.

وهبط سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 9.92% ليسجل 1.23دولار.

وخسر سعر عملة ريبل XRP بنسبة 7.66% إلى 0.6898 دولار.

وفقد سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 9.77% إلى 22.29 دولار.

وتراجع سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 7.73% إلى 0.152 دولار.

وهبط سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 12.70% ليصل إلى 124.79 دولار.

وانهار سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 0.25% إلى 19.31 دولار.