شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يختبر القدرة على نقل الدردشة من أندرويد إلى أجهزة iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن تطبيق الرسائل واتس آب يختبر القدرة على استيراد الدردشة من أندرويد إلى الهواتف التي تعمل بنظام iOS، حيث أطلقت الشركة بالفعل ميزة ترحيل سجل الدردشة من iOS إلى هواتف Samsung و Pixel العام الماضي.

وقد تم اكتشاف الميزة على WhatsApp beta لنظام أندرويد 2.21.20.11، ويشارك التقرير أيضًا لقطة شاشة توضح أن WhatsApp سيطلب إذن المستخدم لاستيراد سجل الدردشة قبل بدء العملية، ويوضح أن تطبيق Move to iOS سيكون ضروريًا لترحيل سجل الدردشة من أندرويد إلى iOS.

الميزة ، وفقًا للتقرير ، قيد التطوير حاليًا، سيتم إتاحته لمستخدمي الإصدار التجريبي في تحديث مستقبلي وسيتم طرحه على نطاق أوسع لاحقًا، واعتبارًا من الآن ، يدعم واتس آب أجهزة أندرويد التي تحمل علامة Samsung والتي تعمل بنظام أندرويد 10 أو أعلى لنقل الدردشة من جهاز iOS.

وفيما يتعلق بالبيانات التي يمكن ترحيلها ، تقول الشركة إنها ستشمل الرسائل الصوتية والصور ومقاطع الفيديو، ولن يشمل رسائل الدفع من نظير إلى نظير وسجل المكالمات.

وعند إعداد جهاز جديد ، سيتم تزويدك بخيار نقل محادثاتك بأمان من جهازك القديم إلى جهازك الجديد، ستتطلب هذه العملية كبل USB-C إلى Lightning ، إصدار تطبيق Samsung SmartSwitch 3.7.22.1 أو أعلى على الجهاز الجديد.

ويجب أن يقوم المستخدمون بتشغيل واتس آب iOS الإصدار 2.21.160.17 أو أحدث على أجهزتهم القديمة و واتس آب أندرويد الإصدار 2.21.16.20 أو أعلى على الجهاز الجديد، وقبل هذه الميزة ، كان من الصعب على مستخدمي أندرويد و iOS ترحيل سجل الدردشة بين الأجهزة المختلفة.