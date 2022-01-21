شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت بحجم صندوق الأحذية يصارع ليهبط على سطح القمر قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترسل ناسا مركبات متجولة إلى سطح المريخ منذ عقود، ومع ذلك، فإن وكالة الفضاء الأمريكية لم ترسل مركبة لاستكشاف سطح القمر منذ آخر هبوط لأبولو في عام 1972 قبل 50 عامًا، وحاليا يمتلك متعاقدان ممولان من وكالة ناسا مركبات يمكن إطلاقها هذا العام للقمر، بما في ذلك Intuitive Machines ومقرها هيوستن، و Astrobotic ومقرها بيتسبرج.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هناك روبوت بحجم صندوق الأحذية يُدعى Iris من جانب إحدى الشركتين الأخيرين اللذين يتنافسان على فرصة أن تصبح ابتكارها بمثابة أول مركبة فضائية أمريكية تهبط على القمر منذ 50 عامًا.

وتزيد قيمة العقود على 70 مليون دولار لكل منها، حيث يمكن أن تطلق الشركتان للقمر هذا العام بمزيج من صواريخ SpaceX Falcon 9 و United Launch Alliance.

وتعد جزء من خدمة الحمولة القمرية التجارية التابعة لوكالة ناسا، والتي توظف شركات خاصة لإنشاء مهام خدمة على سطح القمر.

وتعد واحدة من تلك المركبات الجوالة ، المسماة Iris، ملحقة بالفعل بمركبة الهبوط Peregrine بواسطة Astrobotic، والتي يمكن إرسالها إلى القمر في النصف الأول من العام.

في المقابل، تختبر شركة Intuitive Systems مسبار Nova-C القمري الذي سيحمل مركبة جوالة صغيرة تشبه العنكبوت من شركة Spacebit Technologies ومقرها لندن.