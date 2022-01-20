لاب توب بمواصفات خارقة “إتش بي”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة “إتش بي” الأمريكية عن إطلاق الكروم بوك Fortis 11 G9 Q الجديد، والذي تهدف من خلاله إلى تلبية متطلبات قطاع التعليم.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الكروم بوك الجديد يعتمد على معالج Qualcomm 7c ثماني النوى وبسرعة 2.55 جيجاهرتز من ARM.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للكروم بوك Fortis 11 G9 Q الجديد على شاشة قياس 11 بوصة بدقة وضوح HD ودرجة سطوع 220 نيت، ويمكن تجهيز الكروم بوك بشاشة لمسية بشكل اختياري، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 أو 8 جيجابايت وذاكرة داخلية eMMC سعة 32 أو 64 جيجابايت، مع الاعتماد على نظام التشغيل كروم أو إس.

الكروم بوك Fortis 11 G9 Q الجديد من “إتش بي”

وتروج “إتش بي” للكروم بوك Fortis 11 G9 Q الجديد من خلال تجهيزه باثنين من منافذ USB-C مع دعم وظيفة Power Delivery وDisplayPort ومنفذ USB-A ومنفذ سماعة الرأس وفتحة لتركيب بطاقة SIM، مع كاميرا ويب 720 ويب وبطارية بسعة 47 وات ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها بقدرة 45 وات عن طريق منفذ USB-C.

ويمتاز جسم الكروم بوك الجديد بمقاومة رذاذ الماء وفقا لفئة الحماية MIL-STD810H وIP41.

شاشة الألعاب Omen 27u الجديدة

ومطلع شهر يناير/كانون الثاني، أطلقت الشركة الأمريكية شاشة الألعاب Omen 27u الجديدة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES، بمدينة لاس فيجاس.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن شاشة الألعاب Omen 27u الجديدة تأتي بقياس 27 بوصة بدقة وضوح 4K (3840 × 2160 بيكسل). ويبلغ معدل تنشيط الصورة 144 هرتز، بينما يبلغ زمن الاستجابة 1 مللي ثانية.

وتبلغ درجة السطوع 450 نيت، بينما تبلغ نسبة التباين 1000:1. وتتم تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 99%، ونطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 95%.

وتشتمل الشاشة على منفذ HDMI 2.1 ومنفذ HDMI 2.0 ومنفذ DisplayPort 1.4، مع منفذ USB Type-C ومنفذي USB-A 3.2 Gen 2، بالإضافة إلى مقبس 3.5 ملم لتوصيل سماعة الرأس.

ومن المزايا الأخرى تقنية HDR وتقنية AMD FreeSync Premium Pro وفلتر للضوء الأزرق وإضاءة aRGB وتقنية Omen Light Studio وتقنية Omen Gaming Hub.

وأعلنت إتش بي عن طرح شاشة الألعاب Omen 27u الجديدة خلال فصل الربيع بسعر يبلغ 700 دولار أمريكي.