شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جنرال موتورز تهدف إلى استخدام خلايا وقود الهيدروجين لمولدات الطاقة المتنقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى صانعو السيارات إلى تحقيق حلم المركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين لعقود من الزمن فمن منا لا يريد سيارة تعمل بالهيدروجين المتجدد وتنبعث منها بخار الماء فقط؟ لكن مع وجود العديد من التحديات من تصميم السيارات التي يمكنها بسهولة الاحتفاظ بالوقود إلى إنشاء توزيع موثوق للهيدروجين ، جعلت من الصعب تحويل هذا الحلم إلى حقيقة، وفقا لتقرير engadged .

ولكن ماذا لو استخدمت خلايا الوقود هذه لإنشاء محطة شحن للمركبات الكهربائية عن بعد، أو لاستبدال مولد الغاز أو الديزل التقليدي لمخيم كبير؟ هذا ما تخطط شركة جنرال موتورز للقيام به باستخدام تقنية خلايا الوقود HYDROTEC، حسبما أعلنت الشركة اليوم وفقا لتقرير engadged.

ومولدات الطاقة المحمولة من جنرال موتورز، أو MPGs، وصفية ذاتية إلى حد كبير فهى تسمح لك بشكل أساسى بإحضار كميات كبيرة من الكهرباء في أي مكان دون حرق الوقود الأحفورى، أو توسيع شبكة الطاقة المحلية، وقد يكون مفيدًا للحفلات الموسيقية أو مجموعات الأفلام أو الأحياء التي تفقد قوتها كثيرًا. (في بلدتي خارج أتلانتا، يمتلك الجميع تقريبًا مولد غاز للتعامل مع الانقطاعات المرتبطة بالعواصف).

والإعلان أيضًا منطقى للغاية بالنسبة لشركة جنرال موتورز، حيث إنها تقدم بالفعل تقنية خلايا الوقود الخاصة بها لشركاء النقل بالشاحنات والطيران والسكك الحديدية، وتقول الشركة إن MPGs ستكون قادرة على بصق 60 إلى 600 كيلوواط دون إنتاج الكثير من الضوضاء أو الحرارة.

وتخطط جنرال موتورز لعرض محطة شحن كهربائية تعمل بنظام MPG في منتصف عام 2022، وهو مشروع تم تمويله بشكل مشترك من قبل شركة Michigan Economic Development Corporation والجيش الأمريكي، بالإضافة إلى ذلك تستكشف لجنة كاليفورنيا للطاقة كيف يمكن أن تساعد MPGs في توفير الطاقة أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

وتعمل جنرال موتورز أيضًا مع Renewable Innovations لبناء شاحن EMPOWER السريع، والذي يمكن أن يوفر شحنًا سريعًا للمركبات الكهربائية للمحطات الحالية دون الحاجة إلى تحسينات ضخمة في البنية التحتية، وبأخذ الأشياء إلى مستوى أكثر تطرفًا، هناك تطبيق MPG كبير يمكن أن يزود معسكرات عسكرية كبيرة ومعدات ثقيلة، (يمكن لهذه المعسكرات في الواقع استخدام المياه التي تنبعث منها MPG.) في حين أنه من المحتمل أن تمر سنوات قبل أن يتم نشر MPGs فعليًا، فمن المشجع أن نرى GM تستكشف استخدامات خلايا الوقود خارج السيارات، وتطورت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بسرعة كبيرة بحيث لا تمتلك السيارات التي تعمل بالهيدروجين الكثير من المستقبل ( تويوتا ) لذا فقد حان الوقت للبدء في التفكير في طرق أخرى يمكن أن تساعد بها خلايا الوقود.